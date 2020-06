Plantean dudas por la paralización de las obras del ferrocarril Belgrano

La paralización de la obra más emblemática que encaró el gobierno de Mauricio Macri en el norte del país empezó a preocupar al sector que acompañó al expresidente durante su gestión. Desde la Fundación Pensar, que pertenece al espacio político de Cambiemos, encendieron luces de alerta por la suspensión de los trabajos de recuperación de las vías del Belgrano Cargas en territorio salteño.

A fines de mayo, la Unión Transitoria de Empresas (UTE), compuesta por las firmas Ucsa y Maquivest, anunció que se quedó sin recursos para seguir con el proyecto de reconstrucción de los ramales C-12 y C-18, entre las estaciones de Nuestra Señora de Talavera (en Quebrachal) y Pichanal.

La UTE acusó al Gobierno nacional por una deuda de $1.500 millones en certificaciones de obra acumulados desde noviembre del año pasado y desde la administración central alegan que la firma china CMEC (China Machinery Engineering Corporation), que financiaba los trabajos ferroviarios del Belgrano Cargas, cortó el crédito por la crisis económica que desató la pandemia de COVID-19 y la delicada situación que tiene la Argentina con sus acreedores.

En el medio, unos 700 trabajadores del departamento Anta se quedaron sin sus fuentes laborales.

"No existe información muy clara sobre la paralización de la obra, tenemos la versión que apunta al corte del financiamiento, pero también estamos pidiendo a los legisladores nacionales que hagan pedidos de informes sobre un posible desfinanciamiento o desvío de partidas, que es la otra hipótesis", advirtió a El Tribuno el presidente de la Fundación Pensar en Salta, Gustavo André.

3.000 millones de dólares se invirtieron en los últimos cuatro años en la recuperación del Belgrano Cargas.

"La realidad es que no tenemos información concreta sobre la paralización de la obra, pero lo que sí sabemos es que estaba adjudicada, financiada y en marcha. La paralización es por lo menos dudosa", agregó el dirigente de la agrupación macrista.

Según detalló el secretario general de la Uocra en Salta, Rubén Aguilar, el avance de la renovación de los ramales salteños C12 y C18 es del 55%. En el proyecto de construcción trabajaban 500 personas y más otras 200 que prestaban servicios de manera indirecta.

El gremio de los obreros de la construcción y la UTE a cargo de la obra ferroviaria se encuentran en un proceso de conciliación por los trabajadores que quedaron en el aire tras la suspensión de la obra.

En rigor, las dos partes están en un callejón sin salida ante la falta de financiamiento del proyecto, que es la parte que le corresponde a la Nación.

"Si bien pertenecemos al espacio Cambiemos, queremos aportar propuestas técnicas y nuestro enfoque es que no se frene una obra que es estratégica para nuestra provincia. No tenemos ninguna duda de que esta es la obra más importante que tiene la provincia en cuanto a infraestructura logística", afirmó André.

Contó que en la jornada de hoy viajará junto a otros integrantes de la fundación a Joaquín V. González para interiorizarse sobre el tema.

23 % aumentó el volumen transportado por el Belgrano Cargas en los primeros cuatro meses del año comparado con el mismo período de 2019.

"Vamos a reunirnos sobre todo con los delegados de los empleados ferroviarios que están afectados por la paralización de obras. Vamos con dos objetivos: ver la parte técnica del proyecto y trabajar con la comunidad sobre otros planes para Anta de microemprendimientos y actividades de desarrollo productivo", detalló.

En la provincia se licitaron 496 kilómetros de vías nuevas para el ferrocarril Belgrano Cargas, con un presupuesto total cercano a los 487 millones de dólares. La gestión de gobierno anterior avanzó a cerca de la mitad del proyecto de recuperación ferroviaria.

Otra obra sin respuestas

Van casi 19 meses desde que se derrumbó el puente ferroviario sobre el río Colorado, en Pichanal, y aún no hay noticias de que exista alguna intención de recuperar ese paso estratégico del Belgrano Cargas en la provincia.

Se desplomó el 7 de diciembre de 2018, cuando pasaba un tren con 13 vagones cargados con azúcar con rumbo a Buenos Aires.

El puente había sido habilitado en 2017 luego de quedar también destruido por una crecida del río en 2015. La obra de reconstrucción no llegó a durar dos años y quedó nuevamente inutilizada.

Según anunciaron desde Trenes Argentinos Cargas tras el último colapso, el puente iba a estar operativo en abril de este año, sin embargo las tareas de reconstrucción quedaron paradas. Solo se atinó a rescatar los restos de los vagones que habían quedado colgados de la estructura y desde entonces no hubo avances.