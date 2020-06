Una herramienta gratuita que permite transmitir en alta calidad

El salteño Sebastián Choque es un reconocido productor artístico y musical, con vasta trayectoria y reconocimientos internacionales. En el año 2019 junto a un gran equipo de profesionales especializados en comunicación y diseño digital dieron a luz a la desarrolladora y consultora Wama (Work American Media & Advertising), radicada en México y con proyección en toda América Latina.

“En tiempos en que la realidad mundial puso en jaque la productividad de casi todos los rubros, creamos la plataforma Wama.live, que revoluciona la mirada y manejo del streaming como recurso del show bussines. En Salta trabajamos junto a Chema Domínguez”, adelantó el productor.

“Muchos se preguntarán que es Wama.live... se trata de una herramienta gratuita y poderosa que te permite transmitir en alta calidad tu show en vivo o grabado, pudiendo disponer de tickets (únicos e irrepetibles) de manera masiva para venderlos a los espectadores o negociar con empresas para obtener una contraprestación. ¿Cómo funciona? muy sencillo: si querés transmitir tu evento ingresás a la web wama.live y llenás el formulario de creador, agendás el día y horario de tu evento, y solicitás la cantidad de tickets que te hagan falta. Si eres espectador sólo tendrás que buscar el show que quieres ver y canjear tu ticket”, agregó Choque.

Lógicamente que marcará un hecho importante dentro de la industria de la música, algunos se atreven a decir que es revolucionario.

“Es totalmente gratuita para todos los que quieran transmitir. No pedimos ni porcentajes ni comisiones. Wama.live no es una ticketera, no existe un intermediario que te condicionará a la hora de realizar tu evento. El artista tiene el control total de cómo manejará su ticket y su show”, sostuvo el salteño.

“Wama.live se transforma en una herramienta vital en tiempos donde ya la industria de la música y el entretenimiento pedían a gritos cambios radicales. Wama sostiene que la pandemia del COVID-19 solo vino a acelerar ese cambio, donde puedan existir cada vez menos filtros entre los generadores de contenidos y los espectadores. Es necesario una reflexión profunda sobre el lugar en donde nos han puesto ciertos intermediarios de la industria. De repente las redes sociales se convirtieron en plataformas donde las obras se comparten de manera desmesurada, y el show en vivo y presencial para los artistas se transformó en uno de los pocos ingresos significativos para sustentarse. Hoy no solo hay que repensar cómo recuperar el terreno perdido en lo que respecta a la explotación de dichos contenidos, sino también el modo de hacer valer los derechos y regalías que un artista genera o debería generar a partir de su obra. Es por eso que Wama.live abre el debate para los nuevos tiempos”, enfatizó Choque.

Cuando se le consultó respecto a las ventajas y características, Sebastián Choque argumentó que la “autogesión es gratuita cien por ciento, sin intermediarios, brindando control total de sus eventos al artista. Encontrarán servidores que soportan más de 75 mil espectadores simultáneos por evento. La oportunidad de vender los tickets con la propia ticketera o en formato mayorista al negociarlo de manera corporativa con empresas, pudiendo así producir y vender shows privados o eventos exclusivos. Además, habrá volumen y ubicación ilimitada, ya que, por ejemplo, un show puede ser producido en Argentina, venderse en México, y tener espectadores en Alemania, con aportes de empresas de Japón. La calidad de transmisión es Full HD. Tiene un contenido HiFi que respalda el precio de un ticket dándole competitividad en el mercado del streaming. Contará con Feedback real con los espectadores del show desde un chat interactivo”.