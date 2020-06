Los cantores apuestan a una velada cargada de fe y esperanza

Se vienen ultimando detalles para el Festival Salta Cantores Solidarios, que se llevará a cabo el sábado próximo, desde las 20, por Canal 9 Multivisión. También se transmitirá por radio La Cacharpaya, las redes de Salta Soy, y las redes de todos los artistas que estarán en cartelera.

“Es el momento de apretarnos fuerte las manos y crear conciencia que entre todos saldremos adelante. La situación es difícil en general pero en el mundo del folclore golpeó fuerte la pandemia. Hoy, el plano laboral no visualiza un futuro alentador, por eso debemos unirnos en esta lucha para sacar la cabeza del agua”, enfatizó Alejandro Palacios, uno de los organizadores.

Sobre el escenario estarán: Gabriel Morales, David Leiva, Canto 4, Guitarreros, Daniel Cuevas, Tucanychaya, Cabales, Chirettes, Willy Campero, Lapachos, Los Teuco y Vanesa Paz, Coqui Ríos, La Diestra, Marcela Ceballos, La Coni, Ariel Sánchez, Ariel Pastrana, Guty Wierna, Simón Yañez, y más.

Se distribuyó un bono contribución. Habrá importantes premios que se sortearán por Canal 9 Multivisión. Habrá: guitarra, bombo paoncho, sombrero, súper canasta de alimentos, asado para 10 amigos (comida y bebida), orden de compra para Arpasshoes por 4 mil pesos, almuerzo para cuatro personas en Vaca Club, remera de tu equipo, y copetín para cinco personas sandwichería Cleo. También se confirmó que el ex futbolista de River Plate, el jujeño Ariel Ortega sorteará una camiseta autografiada, al igual que el rugbista salteño Juan “Chipi” Figallo.

“La convocatoria tendrá un fin benéfico. Parte de lo recaudado se destinará a la comunidad wichí Emanuel, de paraje El Esquinero, distante a 20 kilómetros de la localidad de Apolinario Saravia, a cargo del querido padre Sergio Chauque. El resto se distribuirá entre los músicos y artistas de la mencionada cita”, agregó Palacios.

Se calcula una duración de cinco horas, con transmisión en vivo. Se montará un gran escenario por donde desfilarán una grilla de grandes artistas salteños. Habrá un gran despliegue técnico de sonido, luces, pantalla y cámaras.

Se pondrá a disposición, a través de distintos mecanismos, para los que quieran y puedan colaborar con algún depósito o transferencia para este festival solidario. CBU: 2850100640094989426658.

“Se trata de una iniciativa de los amigos cantores, que desde hace seis años, se reúnen para compartir un “picadito” de fútbol y alimentar el lazo sentimental. El grupo de denomina ‘Los lunes no se manchan’. Hoy, encaran este atrayente festival, que ojalá marque un inicio plagado de esperanza y fe”, sentenció el locutor.

La reflexión

Lo importante es salir bien de esta complicada situación. Seguramente es el rezo general que toma vuelo alrededor del planeta. Esta cruel pandemia de coronavirus nos involucra a todos, y no caben dudas que nos hace reflexionar durante la cuarentena, en relación al futuro. La época que atravesamos es sensible para todos. Claro, hay sectores de la sociedad que tienen capacidad financiera para hacerle frente de mejor manera que otros. Sin embargo, como sabemos, la pandemia de coronavirus es implacable con sus efectos y excede el estatus social de cada integrante de la población. Los artistas somos de los sectores afectados por esta realidad, no tenemos proyección concreta de cuándo podríamos retomar las actividades, y sabemos que será uno de los últimos rubros de la industria nacional que se pondrá nuevamente en movimiento”, añadió el cantante tropical David Leiva.