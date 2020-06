Marconi disparó contra Toviggino y la AFA: “Si les decís que no, te matan”

Guillermo Marconi, secretario general del Sindicato de Árbitros de la República Argentina (SADRA), cruzó a las autoridades de la AFA por su temprana reelección y afirmó que "si le decís que no, te matan".

Marconi apuntó específicamente contra Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, que regula las Ligas del interior del país.

“El presidente Alberto Fernández describió a la perfección lo que es AFA. Todos le rinden tributo a Toviggino, que es el que maneja AFA, si bien Tapia es el presidente”, indicó en declaraciones a radio Rivadavia, y acusó a la AFA de no pensar en cómo volver a los entrenamientos y los partidos de fútbol.

“En AFA no se está pensando como volver al fútbol, recién hoy han hecho filtrar un borrador y reaccionan por los dichos de Gallardo, que pide que se preocupen por el fútbol. Fassi (presidente de Talleres) tiene un protocolo perfecto para volver”, expresó.

Además, se refirió a los “mecanismos para apretar y hacer juicios” que existen en AFA, como le pasó al juez de la Nación Miguel Licht, que no permiten decir “que no”. “Él se lo puede bancar, pero a cualquier otra persona que le meten un juicio penal tiene que estar pendiente de eso. Si vos le decís que NO a la AFA, te matan”, aseguró.

Por último, opinó sobre la temprana convocatoria a elecciones para reelegir a Tapia hasta 2025, un año antes de su fecha original. “No podes elegir una comisión directiva un año y medio antes de que termine el anterior, porque eliminan un derecho de otra persona a tener tiempo para armar otra lista. Es insólito”, cerró.