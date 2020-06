Tras la suba de marzo y abril, hubo un “reacomodo” de precios en mayo

Desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) Salta advirtieron que en mayo cayeron más de 6 por ciento los precios de los alimentos en la provincia.

Tras una suba del 12 por ciento acumulada entre marzo y abril -sobre todo, este último mes- el valor de la canasta cayó seis puntos porcentuales en mayo.

Según el índice barrial de precios (IBP) de Salta (el índice surge de un relevamiento propio del Isepci siguiendo el mismo procedimiento que el Indec y respetando la lista de los 57 productos que componen su CBA), el mes pasado la canasta básica de alimentos (CBA) fue de 17.376,01 pesos. Una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó este monto para no caer en la indigencia.

La canasta básica total (CBT), que mide los ingresos necesarios para pagar alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo, llegó a los 43.440,02 pesos.

Las variaciones mensuales con respecto a abril fueron de -6,66% en la CBA y de -7,03%, en la CBT. La diferencia fue de -1.240,77 y -3.288,10 pesos, respectivamente. El director del Isepci Salta, Federico Maigua, observó que el mes pasado hubo un reacomodamiento de precios y explicó que esto se debe a varios factores relacionados con el impacto en la economía de la pandemia por el nuevo coronavirus.

El experto consideró que los primeros dos meses de la cuarentena hubo una inflación acumulada en Salta del 12 por ciento, sobre todo en abril: “Por la incertidumbre de cómo se comportaría la economía, en cierto grado, los comerciantes y los formadores de precios aumentaron de manera desmedida los precios de los alimentos”.

Explicó que, durante la cuarentena, la gente no podía sostener los ingresos y el consumo cayó en forma abrupta. Por eso, en mayo los precios volvieron para atrás.

Maigua evaluó que esta baja fue solo el mes pasado y que en junio los precios volvieron a aumentar. “Fue una situación transitoria, no permanente”, aclaró.



Al analizar la canasta de alimentos, se detectó que los productos que más cayeron fueron los de almacén, con una variación mensual del -7,77 por ciento. Los precios de las carnes bajaron un 6,17 por ciento y los de frutas y verduras, un 4,7 por ciento.

Desde que comenzó el año, la CBA acumuló una suba del 20,17 por ciento y la CBT, del 19,68 por ciento. La variación con respecto al mismo mes del año pasado fue de 49,19 por ciento en la CBA y de 49,78 por ciento, en la CBT.

“En Salta tuvimos una canasta muy alta en comparación con resto del país. El comportamiento de los precios siempre ha sido así en la provincia”, manifestó Maigua.

Números nacionales

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el costo de la CBA cayó en mayo un 0,1 por ciento, mientras que la canasta básica total subió 1,1 por ciento en el mismo período.

Los valores nominales de las canastas a nivel nacional son similares a los del IBP de Salta. Mientras la CBA fue de 17.875,68 pesos, la CBT fue de 43.080,38.

A nivel nacional, en los primeros cinco meses del año, la CBA acumuló un incremento del 14,7 por ciento y la CBT, del 10,6 por ciento. Ambos porcentajes son inferiores a los del IBP de Salta.

Inflación

A pesar de que en mayo bajaron los precios de los alimentos en Salta, la inflación acumulada en lo que va del año es del 20 por ciento.

Maigua estimó que “en una situación normal, se podría hablar de un 40 o 45 por ciento anual”, pero opinó que la inflación está contenida debido a la pandemia.

El especialista consideró que la inflación no terminó de dispararse porque hay factores que influyen en el índice de precios al consumidor, como la discusión de paritarias, que, cuando suceda, llevará a que aumenten los precios de los productos que se consumen en el hogar.

Observó que la emisión monetaria muy fuerte que hubo para mitigar los impactos económicos de la pandemia, llevarán a un aumento de la inflación, una vez que se supere la crisis sanitaria.

El director del Isepci Salta consideró que otro factor que influirá será la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, que es de unos 40 pesos.