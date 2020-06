Gimnasios piden ampliar el horario de funcionamiento

La cámara que agrupa a los propietarios de gimnasios en Salta pide que le extiendan el horario de atención.

En la segunda semana de la rehabilitación de los gimnasios, tras la cuarentena preventiva por el coronavirus, el balance no resulta positivo o negativo. Muchos de los "fanáticos" de los fierros y de la actividad física volvieron inmediatamente cuando se reactivó el rubro el pasado 9 de junio. Sin embargo, la cantidad de socios que volvieron a la actividad no son suficientes.

La reducción de la capacidad de los locales al 50 por ciento y el achique de los horarios es por ahora uno de los condicionantes que más influyen en el balance de las sumas y saldos de los propietarios.

Es por eso que ahora salen a pedir al Gobierno de la Provincia por la ampliación la banda horaria.

"Desde la Cámara de Propietarios de Gimnasios de Salta ya enviamos una carta al señor gobernador, Gustavo Sáenz, pidiendo la ampliación de los horarios de funcionamiento", dijo Maximiliano Kripper.

Actualmente, los gimnasios están habilitados para abrir sus puertas de 8 a 20 y en consecuencia las "horas pico" de los centros de entrenamientos quedan fuera del rango.

"Todos sabemos que las horas con mayor concurrencia de socios es luego de las 20, porque es el horario que salen la mayoría de las personas de sus trabajos. Entonces nos cortaron los mejores turnos con mayor cantidad de socios. No queremos decir que estamos en contra de la medida. La reapertura nos vino muy bien y las horas que tenemos nos alcanza para sobrevivir, porque debemos decir que fueron meses muy duros. Pero también pedimos ahora la extensión horaria para satisfacer a más socios y mejorar nuestras economías que vienen bastante caídas", concluyó Kripper.

Mientras, se debe decir que por ahora los horarios seguirán sin modificaciones y se está a la espera de las decisiones del Comité Operativo de Emergencias (COE).

Siesta

El horario de la siesta, como si fuese un cuento santiagueño, es terrible para los gimnasios. Hay muy poca gente que va y eso afecta el funcionamiento de los negocios. Lo que también se puso como un condicionante fue el aumento en el valor de las cuotas.

"Nosotros no pusimos un porcentaje de aumento en lo que se cobra, aunque sabemos que los incrementos fueron entre un 30 y un 80 por ciento respecto de febrero último", aseguró.

El aumento es principalmente por la reducción a la mitad de las capacidades de ingreso, según la cantidad de metros cuadrados que tenga el espacio de entrenamiento. Para que se recupere al menos los gastos para el funcionamiento, los propietarios debieron subir el valor de las cuotas.

Todo lo demás ítems del protocolo siguen sin modificaciones. Por lo tanto sigue la disposición de tener que pedir un turno asignado para concurrir. La reserva de ese espacio y tiempo será de 45 minutos a una hora. Ese turno tiene que ser respetado y no se podrá ir a cualquier hora fuera de la pautada. También se limitan el uso de los vestuarios y los profesores y profesoras son los que colaboran con la limpieza luego de cada clase. Cada uno es el responsable de la higiene luego de cada horario.

Se le pide además a los socios que cada uno lleve su propio elemento de hidratación e higiene.

El problema de las piletas

Muchos gimnasios tienen piletas climatizadas que por ahora siguen cerradas al público a pesar de que estarían habilitadas para su funcionamiento. Hay muchos puntos -del protocolo- en donde los responsables de los establecimientos no encuentran coherencia.

En primer lugar había una controversia con la utilización de los vestuarios porque nadie los podría usar. Sin embargo ese no es lo más importante.

La disposición dice que solo pueden ingresar a una pileta las personas de entre 16 y 60 años. Como bien se sabe, muchas piletas tienen una finalidad recreativa para los niños y terapéutica para los adultos mayores. Otra de las cosas que objetan los dueños de piletas es que deben hacer ingresar a una cantidad determinada, de acuerdo a las dimensiones de la pileta. Con estos dos puntos, muchos dicen que no pueden funcionar, o bien tendrían que subir mucho las cuotas.