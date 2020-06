Djokovic sigue dudando si juega el US Open

Sigue dando de que hablar. Novak Djokovic, N°1 del mundo, quien declaró desde la ciudad croata de Zadar, que Roger Federer es “posiblemente el tenista más grande de la historia”, tras las declaraciones tan polémicas de su padre sobre el suizo y que continúa en duda su actuación en el US Open.

Djokovic se mostró conforme de que habrá tenis en Nueva York, pero sigue en vilo su asistencia al Grand Slam de Nueva York, ciudad con muchísimos contagios y fallecidos por el coronavirus.

El serbio expresó: “Personalmente, me es difícil aceptar que haya que pasar una cuarentena, especialmente, si no pudiéramos entrenar en las pistas ni en el gimnasio. Es un sinsentido permanecer 14 días aislado sin hacer nada antes de jugar grandes torneos”, asegura en referencia a una de las medidas más polémicas del protocolo preparado por dicho certamen neoyorquino.

En las reglas del US Open 2020, a jugarse entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, los jugadores deben respetar determinadas pruebas, pautas, transporte, alojamiento, distanciamiento, para cuidarse ante la pandemia del COVID-19.

“No obstante, pude hablar con miembros de la USTA (Asociación de Tenis de Estados Unidos) y la ATP y me dijeron que es probable que durante esa cuarentena pudiéramos entrenar en las canchas del US Open. Tampoco se puede descartar la opción de que no tengamos que hacer cuarentena, eso sería lo ideal. Queda mucho tiempo por delante para decidir. Las cosas pueden cambiar notablemente en dos meses, así que aún tengo tiempo. Ahora mismo no puedo decir si jugaré o no porque aunque me encantaría jugar, quiero ver cómo evoluciona el tema y qué medidas restrictivas habrá”, agregó.

Quien si confirmó su participación en el US Open es la estadounidense Serena Williams. “No puedo esperar para volver a Nueva York. La Asociación Estadounidense (USTA) hará un gran trabajo para asegurarse de que todo sea increíble, que todo esté perfecto y que todos estén seguros. Extrañaré a los seguidores, no me malinterpreten. Pero es una locura, es muy emocionante”, indicó Serena.

El US Open será el segundo “grande” de la temporada. Antes de la llegada del coronavirus se jugó el Abierto de Australia, pero Roland Garros debió ser aplazado para septiembre (se llevará a cabo del 27 al 11 de octubre) y Wimbledon fue definitivamente cancelado por primera vez desde 1945, por la Segunda Guerra Mundial.

Sobre Federer

Srdjan Djokovic, padre de Novak, elogió a su hijo y criticó a Roger Federer. “Dado que tanto Nadal como Novak están respirando por su cuello, simplemente no puede aceptar (Federer) el hecho de que serán mejores que él. Vaya hombre, críe hijos, haga otra cosa, vaya a esquiar, haga algo”, señaló el serbio.