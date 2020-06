“¿Te estoy delatando?”: la anécdota de Mariana Genesio que incomodó a Juana Viale al aire

Juana Viale, quien sigue al frente de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, debido a la pandemia por el coronavirus, es una férrea defensora de los animales y hace ocho años es vegetariana. Recientemente contó que su hija mayor, Ámbar, tampoco come carne, aunque sus otros dos chicos, Silvestre y Alí, sí lo hacen.

El domingo pasado, Mariana Genesio fue una de las invitadas a la mesa del programa que conduce Juana por El Trece. A lo largo de la emisión ambas dejaron en claro que mantienen una excelente relación, aunque la ex protagonista de Pequeña Victoria recordó una anécdota vinculada a la alimentación de su colega que pareciera haberla incomodado un poco.

“Fui a su casa y cocinó para un montón de gente, preparó un montón de cosas espectaculares. ¿Puedo decir esto? Vos sos vegana pero hiciste un asado increíble! ¿Te estoy delatando?”, le preguntó Genesio a Juana. “No, no, no, está bien”, se limitó a responderle la conductora, sorprendida ante el recuerdo de esta vieja historia.



“Yo comí mucha carne durante toda mi vida. El que me enseñó a hacer asado fue mi papá, toda la vida. Cuando me fui a vivir a Chile, con 24 años, los asados no eran nuestros asadosà”, explicó la nieta de Mirtha.

“Los pedazos de carne te los cortaban, y yo sufría. Terrible! Las parrillas para hacer asados tampoco eran parrillasà Son como unas parrillitas así (haciendo un gesto como que eran pequeñas). Era todo un tema. Lo llamaba a mi papá y le decía ‘tenés que enseñarme a hacer un asado’. Me decía: ‘Bueno, andá a comprar la carne’. Y pedía una tira de asado pero no se llamaba así”.

Según su testimonio, de aquella experiencia se llevó muchos aprendizajes en cuanto a la cocina y particularmente respecto al consumo de carne, aunque ahora es vegetariana.

“Me llamó la atención porque ella no come carne y nos hizo un asado increíble”, insistió en el tema Genesio, sorprendida por el cambio en la alimentación de su colega. Ella explicó su postura: “No tengo problemas en manipular carne porque mis hijos comen. Mis amigos también comen carne y yo soy vegetariana porque no me gusta el maltrato animal. Cuando están conmigo les pongo un videoà Hay videos de mataderos, de traslados de animales. Son realidades. Yo nunca comí mucha carne, siempre me dio pena el animal”.

“Esa es la parte mala: te hace un asado divino y después te pone un video de cómo matan al animal! Entonces estás por pinchar el chorizo yà Gracias, Juana”, acotó, con mucho humor, Genesio.

Flavio Mendoza, otro de los invitados al programa, contó que él también quiere ser vegetariano, pero enfrenta ciertas dificultades: el pediatra de su hijo, Dionisio, le recomendó que el pequeño no deje de comer carne. Por lo tanto, a él se le complica dejarlaà

Al escucharlo, Juana dejó firme su postura: “Tampoco enarbolo la bandera y digo ‘yo hago esto y si vos hacés lo otro te condeno’. Hay procesos. Por ahí hay gente que necesita la carne, qué se yo. Siempre me dio lástima el pescadoà Su muerte es agónica porque es por asfixia”.