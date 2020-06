El edil que cobro ingreso familiar es investigado por la Fiscalía Penal por “noticia criminis”

De no creer. A pesar que el edil Héctor Cari incurrió en un cobro ilegal de un subsidio para la población vulnerable que no le correspondía, sus pares del Concejo Deliberante de Guachipas no lo sancionan.

El actual presidente del cuerpo Marcelo Ballón explicó a El Tribuno que esperan su descargo. Pasaron varios días y aún no se escuchó el descargo del concejal que cobró 10 mil pesos de un subsidio para carentes. La fiscal Simesen de Bielke investiga el hecho. El concejal Héctor Cari que cobró 10 mil pesos del subsidio conocido como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es ahora investigado por la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke como “noticia criminis - cobro indebido de un subsidio”. La fiscalía quiere ratificar si Cari es concejal actual y si hubo denuncia al respecto de algún particular. “Sólo nos pidió datos del concejal la fiscalía y como no hubo denuncia seguro que quedará en la nada” sentenció el presidente del concejo Marcelo Ballón. La fiscalía penal también tiene a cargo el otro caso de similares características ocurrido en la localidad de La Viña, a tan sólo 8 kilómetros de Guachipas. Involucra a un empleado municipal. Ambos hechos han sido muy cuestionados por la población. A pesar de ello todavía el dinero no ha sido devuelto al sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El cuestionado edil dijo a El Tribuno días posteriores a ventilarse la noticia que “‘mi abogado va explicar lo que pasó, fue un error, voy a devolver el dinero‘, cosa que nunca ha ocurrido hasta el momento.