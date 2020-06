En Salta, el básquet femenino quiere recuperar el espacio perdido

En Salta la realidad hace unos años marcaba que había una gran diferencia entre el básquet masculino con el femenino, pero para Aldo Pintos, presidente de la Asociación Salteña de Básquet Femenino, se está haciendo un “cambio” para que se mejore la situación.

“El año pasado pedimos el estadio Delmi para jugar las finales del torneo y no nos dieron esa posibilidad; al básquet femenino siempre se les cerraron la puertas en todo, ahora empecé a equiparar la situación. Estamos recuperando el básquet femenino, en Salta casi nadie apoyaba el básquet femenino”, sostuvo Aldo Pintos.

Hasta el momento del parate, la Asociación Salteña de Básquet Femenino tenía una gran temporada.

“Nosotros tuvimos una muy buena temporada, terminamos un cuadrangular final en U-13 y U-15, veníamos muy ilusionados este año. Hace siete años que la Asociación no hacía un Apertura y Clausura; antes había un solo torneo al año y las chicas quedaban sin competencia. Cuando me metí como presidente cambié muchas cosas: este año todo el tiempo en competencia, presentamos selecciones en varias categorías U-13, U-15 y U-17”, remarcó Pintos, quien además agregó: “Con este parate, luego queremos hacer un torneo largo. Tengo un protocolo para volver a los entrenamientos, que lo voy a presentar hoy a la Secretaría de Deportes”.

Con respecto al futuro del básquetbol femenino, el titular de la Asociación expresó: “Hasta fin de año tengo mandato, me gustaría continuar con el proyecto si los clubes lo deciden. Creo que le di un cambio rotundo a la Asociación femenina y mi deseo es que esto siga creciendo”.

Uno de los objetivos para este año era contar con un equipo para la Liga A de básquet femenino.

“Me hablaron desde Buenos Aires para formar un equipo para la Liga A acá en Salta. Sería muy lindo poder cumplir con eso porque tendremos otro roce”, dijo Pintos.