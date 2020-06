Orozco pedirá licencia de la Cámara de Diputados 

El diputado Gustavo Orozco utilizó esta noche el tramo de manifestaciones de la Cámara baja para referirse al juicio que se le llevará adelante por denuncias en su contra era jefe de la Brigada de investigaciones de la Policía provincial en Rosario de la Frontera y anunció a sus pares que pedirá licencia del cuerpo legislativo mientras duren las audiencias.



El expolicía y legislador está acusado de “vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales (colegiado)”

La audiencia de debate público, que llevará adelante la jueza Carolina Poma Salvadores, de la Sala II del Tribunal de Juicio Unipersonal, se desarrollará los días 17, 22, 25 y 30 de junio, en Metán.

Llamó la atención que el legislador y expolicía señalara en el recinto de la Legislatura que “hubo actores políticos, no menciono nombres, que te dan la mano, que se sientan acá en la cámara, te abrazan en los pasillos, pero después van y fogonean en los medios y disfrazan una realidad que no es”.

También llamó la atención que luego de escuchar las expresiones de Orozco ningún diputado le pidiera explicaciones por dejar entrever que en la cámara hay quienes fogonean en los medios en su contra.

Orozco arrancó su intervención señalando que “para quienes han fogoneado a través de la prensa”, les dijo que es un juicio que junto a sus compañeros enjuiciados lo vienen pidiendo hace tiempo.

“Personalmente, junto a mi letrado, pedí en tres oportunidades que no se postergara porque me perjudicaba y me sigue perjudicando cada vez que se posterga”.

Sostuvo que es la única forma que tiene de demostrar a la sociedad que “trabajé como correspondía, hice bien las cosas y somos inocentes; las personas que nos acusan hoy están de nuevo detenidos”, agregó.

Tras señalar que no ingresó a la política buscando fueros, sino que lo hizo pensando en trabajar por la gente y agregar que “desgraciadamente el ladrón piensa que todos son de su condición”, informó que pedirá licencia en la Cámara baja hasta que termine el juicio.

El expolicía y diputado terminó su intervención señalando que quiere ir sin fueros al juicio y enfatizó para quienes lo votaron que “además de elegir a un diputado han elegido a un hombre”.