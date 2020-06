El invierno viene con temperaturas por arriba de lo normal

Especialistas anticipan que la nueva estación no será tan fría a comparación con otros años. Hay una fuerte asociación del coronavirus a la misma.

Comienza la temporada invernal y los especialistas anticipan que la estación viene con temperaturas superiores a los valores normales por lo que este invierno no va a ser tan frío en comparación con otros años.

El meteorólogo Ignacio Nieva explicó que según registros estadísticos tanto las máximas como mínimas se ubican por encima de los números normales. “Esta no es una situación que se haya dado recién este mes sino, al menos, desde octubre en adelante. En consecuencia uno debe decir que está más cálido que lo normal. El cuadro sigue persistiendo”, indicó el especialista.

Además, indicó que este fenómeno de altas temperaturas se da a nivel planetario, incluso en el Hemisferio Norte. Según análisis de organismos norteamericanos y europeos los meses de marzo, abril y mayo de 2020 han sido los más cálidos de los últimos años.

La temperatura de los continentes y océanos está más elevada de lo normal y hay varios factores que podrían influir en tal situación: mayor intensidad de radiación solar, la contaminación de la atmósfera por la que los gases como el anhídrido carbónico y vapor de agua interfieren en la liberación de radiación hacia el espacio exterior provocando que esta vuelva a la tierra y cause el calentamiento.

Coronavirus

Al ser consultado sobre cómo podría incidir este invierno en el desarrollo de la pandemia del coronavirus, Nieva respondió que aunque no hay conclusiones definitivas, si existe una fuerte asociación del virus a la estación fría puesto que éste se originó en China durante el último invierno del Hemisferio Norte.

“Se propagó y tuvo mayor desarrollo en los países del norte. Por otro lado, también hay que destacar que Brasil, un país que no es frío, superó el millón de casos entonces puede existir ahí un cierto grado de relación de la temperatura combinada con la humedad que produzca lo que se llama en biología condiciones predisponentes para el desarrollo del virus, que vive en el aire”, precisó Nieva.

Sin embargo, añadió que no hay una sola variable o factor que pueda ser determinante sino que hay otras cuestiones influyentes, principalmente las condiciones propias de las personas, la inmunidad.

Nubosidad blanquecina

Según Nieva, el clima hoy será similar al de ayer, jornada en la que se registró una temperatura máxima de 25 ºC y una mínima de 7.

“Estará lindo, mayormente soleado. Por estos días también observamos que hay una nubosidad blanquecina en el cielo, del tipo cirrus, que tiene que ver con pulsaciones momentáneas de efecto Wayra (viento) Toro. Se lo siente con mayor fuerza en Campo Quijano”, sostuvo.

Reportes del Servicio Meteorológico Nacional indican que para hoy se espera una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 8. Mañana habrá un leve descenso: se estima una mínima de 6 ºC y una máxima de 22 y para el martes habría un salto y la máxima escalaría a unos 26 ºC, es decir que estaría más cálido teniendo en cuenta la época, mientras que la mínima seguiría oscilando en 6 ºC.

La nubosidad irá en incremento y el jueves habría una caída notoria de temperatura: se pronostica una mínima de 4 ºC y una máxima de 12.

Solsticio

Nieva señaló que el invierno astronómico en forma exacta comenzó ayer a las 18.43 con el solsticio.

El cambio de fecha tuvo que ver con que este año es bisiesto por lo que ese día extra que tiene el calendario hizo que se adelante un día el fenómeno, que siempre se prevé el 21 de junio.

De acuerdo a su etimología, la palabra solsticio proviene del latín “solstitium”, formado por “sol” y la raíz “stit”- derivada del verbo “sistere” (pretérito perfecto “stiti”), “detener”, esto significa “sol quieto” y es que durante los solsticios el sol pareciera detener su marcha.

Este fenómeno ocurre porque según la posición de la tierra respecto del sol, los rayos inciden de manera desigual en el hemisferio norte y en el sur. Cuando, por la inclinación del planeta, el ángulo en que los rayos del sol llegan a la tierra, alcanza su punto máximo y mínimo se origina el solsticio de verano o el de invierno.

En el de invierno, que se vivió ayer, el Hemisferio Sur tuvo el día más corto del año y la noche más larga.