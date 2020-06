El 80% de las inmobiliarias no concretó operaciones durante mayo

El 80% de las inmobiliarias no logró concretar operaciones en el mes de mayo, de acuerdo con un informe del Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi).

"El 80 por ciento de la actividad continúa paralizada a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia Covid 19. La apertura parcial de las operaciones en algunas jurisdicciones posibilitó un mínimo repunte, tanto en alquileres como en compra-ventas. No obstante, ocho de cada diez inmobiliarias no pudieron cerrar ninguna operación", señaló Camesi.

El presidente de la entidad, Alejandro Ginevra, dijo que "estamos frente a una crisis sin precedentes en el mercado y creemos que se impone medidas del gobierno que incluyan una amplia moratoria, el acceso a créditos blandos y una fuerte presencia y apoyo del Estado en lo económico, en lo financiero y en lo comercial”.

El primer dato que surge entre los consultados es que la gran mayoría continúa sin concretar ningún tipo de operación, a pesar de que en algunas jurisdicciones se retomó la actividad y en CABA se autorizaron las visitas presenciales a inmuebles desocupados.

En mayo, el 21% de los consultados pudo concretar alguna operación de alquiler, lo que representa un aumento significativo en términos relativos respecto al mes anterior (9%), pero refleja que la gran mayoría de los consultados continúa sin registrar operaciones.

En el rubro de compra-ventas, apenas el 18% de las inmobiliarias cerró una operación, mientras que en abril lo había hecho el 7%.

Del informe elaborado por la entidad se desprende que el 43% de los operadores no pudo cumplir con el pago de la totalidad de los servicios de su empresa y el 61% con la totalidad del pago de sus obligaciones.

Específicamente, el 60% de quienes pagan sueldos no está pudiendo cumplir el pago total de los haberes a sus empleados; y el 48% de los que pagan comisiones pudo hacerlo en forma total.

En cuanto al pago de alquileres por parte de los inquilinos durante el pasado mes, poco más de la mitad (52%) pudo abonar la totalidad de la renta, mientras que el resto realizó pagos parciales.

Por otra parte, casi el 60% de los consultados registró un aumento en la oferta de locales comerciales, sobre todo en centros urbanos de gran circulación".

En este contexto, Ginevra consideró “urgentes y necesarias” políticas oficiales que “permitan un estímulo inmediato, obviamente manteniendo el objetivo de priorizar la salud a la economía. Concretamente se impone una amplia moratoria, el acceso a créditos blandos y una fuerte presencia y apoyo en lo económico, en lo financiero y en lo comercial”.