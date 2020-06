Coric se suma a la lista de infectados

El tenista croata Borna Coric y otros dos entrenadores que participaron del Adria Tour resultaron positivos de coronavirus, un día después del primer caso registrado por el jugador búlgaro Grigor Dimitrov, informaron ayer las autoridades de Croacia.

Sime Vickovic, jefe del Comité de Crisis de la ciudad de Zadar, donde tuvo lugar la segunda etapa del torneo exhibición, informó que esas tres personas fueron positivas sobre las 19 que fueron evaluadas inicialmente.

El funcionario croata se guardó los nombres de los infectados pero fue el propio Coric, a través de su cuenta de Instagram, el que confirmó su caso: “Hola a todos, quiero informarles de que he dado resultado positivo por COVID-19”.

“¡Quiero asegurarme de que cualquier persona que haya estado en contacto conmigo durante los últimos días se haga la prueba!”, pidió el tenista, que a su vez aclaró que no tuvo síntomas y se disculpó “por cualquier daño” que pudiera haber causado.

De todas maneras, con el correr de las horas se supo que además de Coric, los otros positivos de coronavirus fueron el entrenador de Djokovic, el italiano Marco Panichi, y el coach de Dimitrov, Kristijan Groh.

“Los tres permanecerán en confinamiento solitario en Zadar y seguirán las instrucciones de las autoridades. Harán una nueva prueba en cinco días: si es negativa, se irán a casa, de lo contrario se tomarán otras decisiones”, explicaron los organizadores.

A los otros jugadores probados y negativos se les permitió regresar a casa, pero se les dijo que se pusieran en confinamiento solitario.

Djokovic, organizador del evento, recibió críticas por las pocas medidas de seguridad sanitaria en el torneo y por negarse al test antes de regresar a Belgrado, capital de su país.

Desde el inicio de la pandemia, el serbio mantuvo una postura contraria a la eventual vacuna y se mostró partidario de medicinas no convencionales para el tratamiento de la nueva enfermedad.

Djokovic y el ruso Andrei Rublev eran los protagonistas de la final del torneo en Zadar, jugado una semana después de la etapa inaugural en Belgrado y cancelado este domingo después de que Dimitrov anunciara que estaba infectado.