Cafiero, duro contra el expresidente: “A Vicentin la fundió Macri”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, culpó al ex presidente Mauricio Macri de la situación que vive la empresa Vicentin. “A Vicentin la fundió Macri, veías en la marcha (del sábado) a representantes de Juntos por el Cambio, cuando fue su gobierno el que fundió Vicentin”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio La Red AM 910.

Cafiero también hizo referencia a la situación actual del manejo de la pandemia del coronavirus (Covid-19) y la reunión que mañana mantendrán el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“El AMBA es una integralidad, ese límite de la General Paz es un límite poroso, no existe. Estamos tratando hasta acá de regular un vector de contagio que es el transporte público. Hasta acá se tomaron las decisiones políticas en la misma dirección. Independientemente de las operaciones de prensa, se tomaron las medidas siempre poniéndose de acuerdo entre los distintos dirigentes”, afirmó.

Fuente: A24