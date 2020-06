Mariana Gallego dio positivo por coronavirus

Mariana Gallego se realizó el hisopado por coronavirus el domingo pasado en un centro privado, tras darse cuenta por casualidad de que había perdido el olfato y el gusto. Ayer se enteró de que el resultado era positivo. Mauricio D’Alessandro, su esposo, también se realizó el testeo pero le dio negativo, aunque comparten la misma vivienda.

“Me siento muy bien, los síntomas que tengo son pérdida del olfato, del gusto y me pica la garganta. Encima me llaman todo el tiempo y no paré de hablar desde que se hizo pública la noticia”, dijo sobre la repercusión que tuvo su caso en los medios.

La abogada comenzó a sospechar de que podía tener COVID-19 cuando le pidió a su pareja que comprara fresias para hacer unos arreglos y decorar su casa ubicada en el barrio de Palermo, pero se sorprendió al darse cuenta de que no sentía ningún aroma. “Me pareció raro no sentir el olor a las flores, empecé a oler perfumes, café. La prueba fundamental fue cuando tomé una cucharada de vinagre y fue como tomar agua. Fue tremendo. Todavía no le siento mucho gusto a la comida”, señaló.

Hasta el momento no sabe con exactitud dónde se contagió el virus, ya que siempre fue muy cuidadosa y en los últimos días estuvo la mayor parte del tiempo en su casa, encerrada y trabajando. Supone que pudo haber sido cuando salió para realizar una compra en un supermercado cercano a su casa que recientemente debió cerrar por casos de coronavirus entre los empleados.