“Tienen que pensar en algo, no podemos seguir así”, el reclamo de un jujeño a Gerardo Morales

Ofuscado por las medidas implementadas por el gobierno jujeño, que tuvi que volver a la fase 1 de la cuarentena, un hombre realizó un pedido desesperado a las autoridades para poder trabajar.

En la víspera del día del Padre, Héctor Carrillo realizó un crudo relato por la realidad que atraviesa al ser trabajador independiente y aseguró que desde hace 5 meses que no puede trabajar.

El hombre jujeño manifestó que se está manteniendo gracias a la ayuda que recibe de sus amigos y de su madre, quienes le dan lo necesario para subsistir.

“Estoy yendo a una psicologa porque no sé como manejar la situación. Y voy al hospital púlbica, porque no tengo un mango ni obra social ni nada”, explicó.

“Así me termine contagiando o muriendo tengo que hacer algo. Ese es el ejemplo que le tengo que dejar a mis hijos: que me he muerto peleando y no esperando que alguien me solucione las cosas”, relató Carrillo asfixiado por la situación económica y la imposibilidad de salir a trabajar a raíz de la cuarentena por el coronavirus.