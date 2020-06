Densos bancos de niebla cubren el sur de la ciudad y localidades cercanas

En las primeras horas de la mañana la visibilidad se ve reducida a un mínimo debido a los densos bancos de niebla que cubren la zona sur de la ciudad de Salta y localidades cercanas. Con una temperatura que oscila los 8º C a las 6 am, el pronóstico prevé para hoy una máxima de 26º C pasado el mediodía. El cielo, nuboso, se irá despejando hacia la tarde. Los vientos soplan del sector oeste a 7 km/h. La humedad es del 97%, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se aconseja a los conductores circular con extrema precaución por las rutas 68, 21, 26, 51 y 23, y por las principales avenidas del sur de la capital.

Vale la pena poner de relieve, que el tramo de la autopista Circunvalación Oeste que se extiende desde la Recta de Cánepa hasta Camino a San Agustín, Cerrillos, permanece totalmente a oscuras. Lo mismo sucede en la ruta 21 desde el límite con la ciudad de Salta hacia la intersección con la autopista. La situación genera un verdadero peligro para los conductores que circulan por el lugar.

Para mañana se espera un leve descenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado a despejado, con una mínima que rondará los 8º y una máxima de 19º. Idénticas condiciones se extenderán hasta el sábado, inclusive. Para el domingo se espera 0º.