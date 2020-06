Asesinaron a un niño de 12 años en el Barrio 26 de Marzo: “Díganle a mi mamá que la quiero”

Un niño de 12 años fue asesinado anoche de un disparo, luego de un choque entre barras. Según los testigos se trata de Los Antonianos y Los Pibes, los cuales tienen aterrorizados a los vecinos por los enfrentamientos entre ellos en el Barrio 26 de Marzo.

En el hecho actúa la fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Ana Inés Salinas, la cual investiga el hecho ocurrido anoche.

Según pudo conocerse, alrededor de la medianoche, un grupo de jóvenes que portaban palos, machetes, armas de fuego, y puñales se presentó en un domicilio y comenzaron un enfrentamiento con otro grupo.

Como resultado de la gresca, un niño de 12 años resultó herido en la zona abdominal con un arma de fuego y falleció al ser trasladado al hospital Papa Francisco.

Salinas Odorisio explicó que de las primeras actuaciones, se produjo la detención de un mayor y un menor y mientras se completan las diversas medidas solicitadas, no descartó que se produzcan nuevas detenciones. Se dispuso además que el cuerpo del menor sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para que se realice la autopsia.

Un barrio consternado

Fernando tenía 12 años y recibió un disparo cuando se encontraba junto a su tía en la puerta de su casa. “Es toda gente de mal vivir. Hacen iniquidades. Hubo piedras, balas, armas blanca y mucha violencia. Vinieron directamente a matar”, expresó la tía del niño, quien se encontraba junto a la víctima cuando recibió el disparo que le quitó la vida.

Según los vecinos fueron unos 15 jóvenes los que se llegaron hasta el lugar con armas de todo tipo. “No hacían disparos para amedrentar, sino tiraban a matar. Ellos vinieron agitando las pistolas, diciendo que en el barrio mandan ellos, que nadie les iba a decir nada, a mi prima de 16 años le apuntaron en el pecho. Ella se puso a discutir, Fernando estaba al lado mío, y le dispararon, entramos a casa y él se desvaneció”, fue el crudo relato de la tía del niño de 12 años.

“Esta pelea entre los antonianos y Los Pibes se da casi todos los días, pero esta vez no hubo enfrentamiento como señaló la Policía; estos jóvenes (los autodenominados antonianos) vinieron a matar directo, y acá éramos todas mujeres y niños, no había ningún hombre. Los chicos estaban jugando en el playón cuando estalló todo esto. Disparaban a cualquiera”, señaló, y agregó que “yo puedo reconocer a quien disparó y mató a mi sobrino, el nos apuntó a todos, no estaba drogado ni alcoholizado, sabía muy bien lo que hacía, por eso digo que vinieron derecho a asesinar. Él disparaba a matar”, expresó con la voz quebrada ante tanto dolor.

Ni ambulancia ni policía

La tía Fernando también espetó que la ambulancia no llegó nunca al Barrio 26 de Marzo, y que ellos llamaron al 911 y Policía tardó muchísimo en llegar al barrio. “Mi sobrino estuvo 15 minutos tirado sin que llegue la ambulancia. Vino un primo y lo subió a su auto para llevarlo al hospital, él antes de fallecer me dijo: Decile a mi mamá que la quiero”, fueron las últimas palabras de Fernando antes de morir.

Por último, la tía del menor expresó que todo comenzó a las 20 horas y no a la medianoche como señala el parte dado a conocer por la policía.”Esto fue temprano, no se por qué razón dicen que ocurrió a la medianoche, acá la Justicia está actuando mal, y la Policía no hizo nada”, finalizó.