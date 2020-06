El último decreto presidencial por el COVID-19 establece que los trabajadores que no tengan con quién dejar a sus hijos menores de edad están eximidos de asistir al lugar de trabajo.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 520/2020, además de crear la nueva figura del aislamiento social, preventivo y obligatorio, en su artículo 21 establece que aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, están dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de dos resoluciones (207/20-

296/20) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. En el artículo 27 se indica que tal decreto es de orden público.

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se refirió a los mencionados artículos en medios radiales y aclaró que "no hace falta una decisión de orden provincial para que esto sea operativo. "Obviamente constituye una obligación establecida por un decreto en el que intervino el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación así que no es necesaria una norma que a nivel Provincia lo ratifique", expresó.

El Tribuno consultó a funcionarios y referentes de gremios sobre el cumplimiento de la resolución. Desde diferentes organismos explicaron que la modalidad de trabajo remoto o "home office", es decir, trabajo desde casa, es una alternativa para los casos en los que los trabajadores no puedan asistir al lugar porque deben cuidar a sus hijos.

Al consultar sobre si la Municipalidad implementa el trabajo remoto para este grupo de trabajadores, la Coordinadora de Comunicación y Contenidos, Agustina Gallo explicó que desde el primer momento el municipio se manejó y continúa manejándose de esa manera. "Cada secretario contempla las situaciones personales de los trabajadores. Cada caso es particular y así se trabaja", aseguró.

Añadió que cada área lleva un registro sobre la situación de cada empleado y que además, para mantener el distanciamiento social necesario, cada secretario administra el recurso humano de acuerdo a las situaciones que se contemplan y tienen en cuenta.

Edgardo Guaymás, referente gremial de ATE y empleado municipal, indicó que si se cumple el decreto en la comuna y que el padre o madre que tiene niños en edad escolar puede presentar un certificado. También hay casos donde tanto padre como madre son empleados municipales entonces rotan los horarios así pueden cubrir el cuidado de sus hijos en casa y van alternando, según manifestó.

En el caso de los niños que ya no están en edad escolar, Guaymás refirió que si el trabajador dialoga con el secretario o director del área sobre su problema, recibe acompañamiento. "En la Municipalidad no hay problemas en este sentido. Se tiene en cuenta la situación del empleado y se respeta la no asistencia de grupos de riesgo", dijo.

No se cumple

El Tribuno intentó contactar funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la Provincia para conocer si recibieron consultas o denuncias por incumplimiento del artículo 21 del DNU 520/2020, pero no hubo respuestas.

La situación de los empleados públicos de la Provincia es distinta. Según el secretario general de ATE, Juan Arroyo, "no se está otorgando esta posibilidad porque están obligando, de alguna manera, a los trabajadores a concurrir a su lugar de trabajo por más que tengan hijos en edad escolar que cuidar. Todo se complica porque no están yendo a clases".

Destacó que tiene conocimiento de dos casos puntuales de trabajadores que han solicitado trabajo remoto para poder cuidar a sus hijos y se lo han rechazado, por lo que tuvieron que reorganizar sus rutinas e ir a trabajar.

Arroyo agregó que mientras no haya clases, a los empleados se les debería respetar lo establecido en el DNU, ya que estos usualmente organizan su vida en razón de los horarios escolares. "Los empleados acostumbran a llevan a sus chicos a la escuela y luego van a trabajar y cuando salen del trabajo los buscan o tienen algún otro medio para retirarlos, pero ahora que los chicos están en casa todo se complica porque hay que atenderlos", explicó.

Hizo hincapié en que se suman también las tareas virtuales enviadas por los docentes para los estudiantes.

Un problema para prestar atención



La directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujer (OVcM), Ana Pérez Declercq, indicó que no todos los trabajos se pueden hacer en remoto y que desde el organismo sí notan la dificultad en este tipo de casos e incluso en los cuales sí se puede implementar el trabajo desde casa, que representan las tareas de cuidado.

“Entendemos que hay un entrecruzamiento entre la realidad económica: por un lado una fábrica, por ejemplo, necesita personas trabajando en el lugar para que los productos salgan y no habría forma de cubrirlo de forma remota, pero también entendemos que las personas tienen niñas, niños y adolescentes a su cargo”, dijo.

Y destacó que la pandemia del COVID-19 nos pone de cara a una realidad y es que, en parte, las tareas, el tiempo de cuidado de los chicos lo cubría la escuela y que no todas las familias están en condición de pagar una persona cuidadora para poder desplazarse hacia su lugar de trabajo.