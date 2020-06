COVID-19 en Tartagal: Dramático pedido de un médico a sus colegas

Todo el personal de salud -médicos, enfermeros, técnicos, personal de limpieza- que estuvieron en contacto estrecho como indirecto con el médico que dio positivo para COVID-19 y también con su esposa médica, fueron puestos durante 14 días en cuarentena estricta.

A partir de esta medida -que podría resentir en gran parte a todo el sistema de salud de Tartagal- será el Ministerio de Salud de la Provincia el que defina cuales serán las próximas medidas a adoptarse en Tartagal que vive horas de zozobra y angustia por tratarse de un profesional que participó de intervenciones quirúrgicas, asistió a pacientes en servicios de terapia intensiva, y a otros por consultorio externo antes de ser confirmado para COVID-19 .

En las primeras horas de la mañana se difundió el audio de un profesional médico que ocupa un cargo jerárquico en Tartagal llevando tranquilidad al personal de salud que vive momentos de gran angustia, en especial aquerllos que tuvieron contacto con el médico positivo para COVID-19.

Bajo este aislamiento estricto podría estar más del 90 por ciento del plantel de salud que presta servicios tanto en el sector público como privado de Tartagal. En el audio viralizado en las primeras horas de la mañana se escucha la voz de un médico quien les pide a sus colegas no asistir a pacientes bajo ninguna circunstancias y que permanezcan aislados.

“Si no tuvieron contacto estrecho con el doctor o con su esposa la doctora (dice los nombra a ambos) pudieron estar en contacto indirecto o haber estado en contacto con elementos del quirófano o con algún enfermero o asistente de alguno de los servicios. Eso, colegas, no quiere decir que todos seamos positivos. Por favor, les pedimos tranquilidad y que los próximos 14 días adoptemos todas las medidas preventivas. Obviamente a los contactos estrechos que estuvimos en quirófano, en terapia vamos a hacernos los hisopados mañana mismo; ya nos informará l Ministerio de Salud. Ya solicitaron un exxel con nombre y DNI de todos los que estuvieron en esa situación. Si damos positivos en la toma del hisopado nos aislarán en forma preventiva en el hotel Pórtico Norte. Si salimos negativos nos van a aislar en nuestras casas. Pero por favor , nos calmemos todos. Tenemos que tomar esto con tranquilidad porque si nos ponemos locos, vamos a hacer solo macanas. Preservemos nuestra institución más allá de todo esto. Por favor no asistamos a atender pacientes porque podemos seguir diseminando la enfermedad y no se olviden que de no tomar todas las medidas somos pasibles de penas porque esto es un delito federal”, les advierte el profesional al resto de sus colegas.

Alrededor de las 10 de la mañana en el salón auditorium municipal se inició una reunión encabezada por la ministra de Salud Josefina Medrano, el ministro de Seguridad Juan Manuel Pulleiro, el intendente de Tartagal Mario Mimessi y otros miembros del comité de emergencias de la ciudad.