El Papa le escribió una emotiva carta a Alex Zanardi

El papa Francisco le escribió una emotiva carta al italiano Alex Zanardi, ex piloto de Fórmula 1 y cuatro veces campeón paralímpico de ciclismo, actualmente en grave estado tras sufrir un accidente el pasado viernes.

“Querido Alessandro. Su historia es un ejemplo de cómo volver a comenzar después de una parada repentina. A través del deporte nos enseñó a vivir la vida como protagonistas, haciendo de la discapacidad una lección de humanidad”, dice la misiva que le hizo llegar el Papa.

“Gracias por dar fuerzas a quienes la tuvieron. En este momento tan doloroso, estoy cerca de ti. Oro por ti y tu familia. Que el Señor te bendiga y nuestra señora te proteja. Fraternalmente, Francisco”, concluyó el pontífice.

Por otra parte, el hijo del expiloto de 53 años, Niccolò Zanardi, publicó en su perfil de Instagram un emotivo mensaje a su padre, del que no se separa: “No dejaré ir esta mano. Vamos, papá. Hoy es un pequeño paso adelante”.

Según el último parte médico, Zanardi sigue sedado y con ventilación mecánica en la UCI del hospital universitario Le Scotte de Siena, donde ingresó el pasado viernes tras chocar contra un camión, por causas no aclaradas, cuando participaba con su handbike (bicicleta que de pedalea con las manos) en una exhibición.

Zanardi sigue estable y con un cuadro neurológico grave tras la quinta noche en cuidados intensivos y la familia pidió no difundir más partes médicos hasta que haya novedades.

El italiano ya había sufrido un accidente en el año 2001 en la Fórmula 1 que le costó la amputación de sus piernas.