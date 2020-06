Comenzó el éxodo en Juventud Antoniana

Tres jugadores dijeron que no seguirán en el club santo. Matías Vicedo se queda

El compromiso que asumió el “Toro Matías Vicedo” de continuar en Juventud Antoniana fue el lado positivo que rescató el presidente Gustavo Klix, al finalizar la reunión donde también estuvieron presente Mauro Cachi, Cristian Chavarría y el “Momoto” Ricardo Gómez, quienes se negaron a firmar un nuevo vínculo para mantener la libertad de acción y recibir ofertas de otros clubes.

Tanto Mauro Cachi como el Momoto Gómez, una vez que se paró el fútbol, a mediados de marzo pasado y cuando Juventud competía en el torneo Regional Federal Amateur, quedaron libres, mientras que Cristian Chavarría es el único con contrato AFA, pero que finaliza el próximo martes.

Gustavo Klix, con respecto al encuentro con Vicedo, Cachi, Chavarría y el Momoto Gómez sostuvo: “Fue un encuentro como siempre, diciendo las cosas de frente y siendo sinceros, tratando de entender las dos partes. En mi caso defender el patrimonio del club y ellos buscando lo mejor en el plano económico para su futuro”, manifestó el presidente antoniano.

Ante la negativa de que tres jugadores hayan desistido de firmar un contrato con el santo, Klix consideró que “me dijeron que no se quieren apresurar y que tienen otros ofrecimientos. Y las condiciones que le ponen es que sean jugadores libres. De nuestra parte tenemos que ser coherentes para ofrecer cosas y no podemos hacer más, igualmente si se llegan a ir vamos a estar agradecidos por lo que brindaron por esta camiseta. Distinta es la situación de Matías Vicedo que se quiere quedar en Juventud y no piensa ir a ningún lado”.