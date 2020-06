Ejercía violencia psicológica: "Me decía que siempre voy a ser un hombre"

"(Durante su paso por Italia) en el último tiempo empecé a guardarme plata, por ejemplo hacía 500 euros y le daba 250. Tuve clientes de mucho dinero que me regalaron joyas, yo compre varias y las escondía. Se las daba a una vecina peruana, nos hicimos amigas y le fui contando mi historia", recordó.

Cuando regresaron a Salta, convivieron un tiempo en la casa de los padres de ella. "Ahí descubrió la plata y las joyas que yo había juntado, como estábamos con mi familia no se atrevió a golpearme", dijo. Salieron de la casa de sus padres y alquilaron. "Él quería que yo siguiera ejerciendo la prostitución pero obviamente estando mi familia de por medio me puse firme y le dije que no. Con lo que había traído empecé a invertir, compre cosas para la casa, mi primer autito donde con ayuda de mi padre lo puse en una remisera. A él no le quedó otra que trabajar, pero entre comillas, porque seguía haciendo lo mismo, siempre se quedaba con el dinero".

Durante dos años, un amigo que la salteña conoció en Italia la ayudó enviándole dinero, porque sabía de su situación. Decidió estudiar peluquería y abrió "un local chiquito", y empezó a cobrar un plan social. "No me lo dan gratis, tengo que terminar la secundaria y hacer cursos", dijo, y agregó: "El 20 de marzo del año pasado decido cambiar de sexo. Cuando volví fue peor, se fue todo de las manos. Yo necesitaba el dinero para medicación, insumos por el tema de mi operación. La violencia psicológica se agudizó, me decía que siempre iba a ser un hombre. Él ya estaba con otra mujer".

Desde diciembre y tras haber radicado la denuncia en 7 le pusieron una consigna policial. "El 20 de diciembre le allanaron la casa y encontraron todo lo que yo había descripto, incluso armas de fuego y drogas", contó. La mujer sigue con temor, quizás más que antes. "Ya hará más de un mes de su detención y sigue sin respetar la perimetral y, encima, lo beneficiaron con la domiciliaria sin ninguna custodia", cerró.