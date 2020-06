Salteña transgénero denunció a su "ex" y teme por su vida

Intenta no ponerse nerviosa, pero es en vano. En su rostro, en su voz, se refleja el temor por hacer público tanto sufrimiento. Como si su condición, es una mujer transgénero, no le hubiera acarreado suficientes problemas, además de luchar contra el sistema tuvo que enfrentarse al monstruo que conoció en el año 2000. Se cruzaron en la calle y desde entonces no paró de "manipularla, hostigarla y amenazarla", contó la salteña en diálogo con El Tribuno.

Durante casi dos décadas la mujer fue víctima de maltratos físicos y verbales, "sobre todo psicológico, fue impresionante la manera que me manipuló desde lo psicológico. Como siempre digo, es un tipo frío y calculador", reconoce la mujer. Una historia que terminó con varias denuncias en el ámbito ordinario de la Justicia, sin embargo se trataría de un presunto proxeneta internacional que capta jóvenes en la provincia para llevarlas a otro país.

Desde niña sintió que su condición era ser mujer. Dispuesta a no claudicar, se fue de su casa con 12 años. "Por problemas familiares respecto a mi sexualidad. Es lo que suele pasar cuando una sale del closet, como quien dice. Hay mucho rechazo desde los distintos estamentos de la sociedad. Después de tantos años volví y pude recomponer la relación con mi familia", contó.

Cursaba el fin de siglo cuando la joven trans, por aquel entonces, decidió buscar trabajo, otra cruda realidad con la que chocó. "Mujeres trans, transgénero, entre otras, no tenemos las mismas posibilidades que el resto de las personas. En ese momento -año 2000- intenté trabajar pero nadie quiso darme la posibilidad, encima fueron años de profundas crisis a nivel nacional". Frente a la desesperación de tener que sobrevivir, comenzó a frecuentar la calle para prostituirse.

"Yo siempre digo que el sistema me obligó a hacer algo que nunca quise. Puse en peligro mi vida, me expuse al contagio de distintas enfermedades que gracias a Dios hoy puedo decir que estoy sana, no tengo nada". De esa manera conoció a D.A.B., quien le prometió sacarla del ambiente de la prostitución, entre otros engaños.

"En el 2003 me ofreció viajar a Italia con la condición de que me tenía que prostituir hasta que él pudiera ir y conseguir otro, supuestamente no quería que yo ejerciera la prostitución. A los tres meses él viajo a Italia y nada de lo que me había prometido se cumplió", expresó la mujer y siguió: "Al contrario, comenzó la violencia de todo tipo. Me llamó la atención porque él ya conocía varios lugares".

Naturalizar la violencia

En el Viejo Continente la salteña y el porteño estuvieron hasta el 2010, año en que él decidió volver al país -Buenos Aires- para "festejar su cumpleaños con amigos". Siempre "con mi dinero, él manejaba toda mi plata". La joven aprovechó esa situación para emprender el regreso. "Empecé a mandar mis cosas a mi familia, seguía trabajando pensando que podía invertir y comenzar con otro trabajo en Salta", contó.

Cuando intentaba escapar del sujeto, "el avión sí o sí tenía escala en Buenos Aires y fue ahí donde volvió a interceptarme y estuvimos dos semanas en la casa de su hermana. Ella no sabía nada de lo que pasaba. Él me había amenazado para que no le contara nada".

Mientras la mujer relata su historia va dejando situaciones que la Justicia se encargará de investigar. "Él, supuestamente, antes de llevarme a mí había llevado a otra chica a Italia. Si bien sabía de dos viajes que hizo antes de llevarme, me llamó la atención que conociera ciertos lugares". De ejercer la prostitución en Argentina pasó a trabajar en las calles de Lidio de Ostias, en Roma.

Gélidas noches transcurrieron en las largas y oscuras rutas, allí estaba parada la salteña "trabajando" para llevar lo que D.A.B. exigía. "Estaba parada en una ruta que viene a ser como una reserva ecológica donde la única luz que nos daba era la de los autos, un bosque enorme en pleno invierno. Un lugar donde mataron a muchas chicas". Por momentos es el silencio el que se apodera de la comunicación, sin embargo ella sigue ahí. "Estuve noches con diez grados bajo cero llamándolo para pedirle por favor que me buscara, y me contestaba que recién había salido".

Pasaron los años y es como que "una naturalizó todo eso, siendo tan joven, sola en otro país, me tuve que aferrar a él. Se aprovechó de eso".