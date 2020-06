Google pagará a algunos medios de comunicación por compartir sus contenidos

El gigante de internet Google anunció este jueves un programa por el que pagará a algunos medios de comunicación en Alemania, Brasil y Australia por compartir sus contenidos a través de sus servicios "News" y "Discover", una medida que el sector de la prensa lleva exigiendo desde hace años.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, el vicepresidente para gestión de producto de "News", Brad Bender, explicó que el programa se lanzará "más adelante este año" y en él participarán inicialmente Diarios Associados de Brasil, el grupo Der Spiegel alemán y la empresa Solstice Media australiana, a los que seguirán publicaciones de otras partes del mundo.

Según Bender, la idea es ayudar a los medios a "monetizar sus contenidos mediante una experiencia mejorada para contar las noticias que permitan a la gente profundizar en historias complejas, estar informada y expuesta a un mundo de distintos asuntos e intereses".

