Aunor, sin largas filas de camiones ni autos

Tras un día caótico, no hubo demoras en los controles en el ingreso a Salta.

El lunes, el ingreso a la capital salteña fue un caos. Se ocasionaron demoras en dos puntos de acceso que provocaron malestar entre los conductores por los controles para prevenir el coronavirus.

A las largas filas que se originaron en el puesto que tiene la policía en el expeaje Aunor se le sumó una desinteligencia policial que hizo que al menos 50 vehículos quedaran varados en la ruta que va a El Chamical.

Las tardanzas para los choferes transportistas que querían entrar a la ciudad de Salta por el ex peaje Aunor fueron de hasta siete horas.

Mientras que los conductores que transitaron durante más de dos horas por el camino que también hizo el general Martín Miguel de Gemes antes de su muerte, estuvieron detenidos en el control policial de La Pedrera hasta que fueron autorizados a circular.

Normalidad

Ayer por la mañana, el retén de la policía que se encuentra en Higuerillas imposibilitó el paso a todos los conductores, solo quedaron exceptuados las personas que tenían residencia en la zona, por lo que todos aquellos que llegaron a la ciudad lo tenían que hacer a través de Aunor.

El jefe del operativo de control comentó a El Tribuno que el punto de control está operativo las 24 horas para los transportistas y por ese motivo se pudo descomprimir la situación.

Durante la noche también hubo demoras y recién a partir de las 9, la situación comenzó a normalizarse.

A las 11, momento en que El Tribuno recorrió el expeaje, la fila de autos y camiones no superaban los 700 metros, muy lejos de los 6 kilómetros que se habían registrado el lunes en el puesto de control de la ciudad.

Durante la mañana, unos 30 oficiales de la Policía Vial, apostados al costado de las cabinas del peaje, tomaban la temperatura, pedían las autorizaciones para circular y hacían el interrogatorio sobre su procedencia y contactos, interrogatorio que se hace normalmente.

El principal motivo de esa caótica situación fue por la intensificación de los controles contra el COVID-19 que se implementaron luego de la detección de cinco personas con la enfermedad del coronavirus en Orán.

El lunes, todo el procedimiento de control que se le realizaron a los conductores fue más riguroso y también lo aplicaron con los que viajaban en vehículos particulares, por eso se generó la demora.

En la provincia, el protocolo para los choferes que provienen de otras provincias con cargas tienen hasta 24 horas para circular en la ciudad. Si permanecen más tiempo deben cumplir con una cuarentena de 14 días.

Controversia

Jorge Guaymás, el titular de camioneros en la provincia, también se sumó a la controversia e hizo polémicas declaraciones.

"Si no hay una solución al maltrato, no van a entrar más camiones a la provincia y va a haber desabastecimiento. Si va a seguir el maltrato, los compañeros prefieren no entrar a Salta y alguien se tendrá que hacer cato", desafió el referente de camioneros.