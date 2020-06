Unas 30 personas entre empleados municipales de Güemes y representantes gremiales cortaron la ruta nacional 34 a la altura de El Codito el lunes, en reclamo por un aumento salarial del 30% que aún no fue abonado por el Ejecutivo.

La medida de protesta dio inicio alrededor de las 9.30 en el acceso sur a la ciudad y se extendió hasta pasado el mediodía, con una intermitencia de un corte cada 15 minutos. De acuerdo a lo informado desde el sector gremial, los reclamos se iniciaron antes de la pandemia porque no se había cumplido con el primero de los cuatro pagos en los que se dividió el aumento. “En febrero deberían haber pagado un 8%, en marzo correspondía el pago de otro 8%, en mayo el aumento debía ser del 4% y en junio, el 10% restante”, dijeron.

“Sin embargo nosotros no recibimos hasta ahora ninguno de esos porcentajes. Hemos mantenido varias reuniones con el Ejecutivo, especialmente con el secretario de Gobierno, Marcelo Lazarte, pero no llegamos a ningún acuerdo. Por eso la familia municipal está pasando por muchas necesidades y necesitamos que se cumpla con esos aumentos”, expresó el secretario general de ATE local, José Arce.

Por su parte, el delegado municipal de UPCN, Gerónimo López, remarcó que “lamentablemente” no están pudiendo mantener una reunión con el intendente Sergio Salvatierra. “Aún no hemos podido reunirnos con el intendente, solo con su secretario de Gobierno. Por esa razón no logramos definir nada, hoy nos vemos obligados a salir a la ruta porque no hay respuesta a un pedido que lleva ya bastante tiempo”, expresó López.

Por otro lado, desde la Municipalidad negaron que haya una deuda por aumento salarial, aunque reconocieron que hubo negociaciones al respecto. “No hay ninguna deuda con los municipales. En cuanto al aumento solicitado, estamos dentro de un proceso de negociación en el cual se han barajado distintas alternativas en base a nuestra posibilidades. En la medida que nuestros recursos lo permitan, vamos a estudiar un posible aumento salarial basándonos en lo que nos están solicitando”, manifestó el contador Lazarte, secretario de Gobierno.

Con respecto al 30% que los gremios están reclamando, Lazarte expresó: “Nosotros no cerramos ningún acuerdo; sí lo hizo la Provincia con un 30% en el mes de febrero para los trabajadores de la administración pública provincial. Nosotros no acordamos ningún porcentaje, porque debemos saber hasta dónde nos permiten nuestros recursos. Estamos manteniendo un permanente diálogo con el Gobierno provincial, para ver de qué forma nos pueden ayudar para cumplir con algunas de las propuestas planteadas”.



Sin recaudación

Con respecto a los números del municipio, el secretario de Gobierno explicó: “Para abonar sueldos necesitamos $19 millones y solo recibimos 16. Lo que falta debemos cubrirlo con recursos genuinos, pero debido a la pandemia no estamos recaudando”.

“Con mucho esfuerzo y ayuda provincial mantenemos los 16 millones, debido a que hubo un importante recorte en la coparticipación. Si damos el aumento que exigen, el gasto ascendería a los $23 millones, algo que no podríamos afrontar. Por eso pedimos paciencia”, finalizó Lazarte.