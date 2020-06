Piden información sobre las familias que quedaron aisladas en Orán

La pandemia desata una paranoia inconsciente, ilógica y violenta que puede llegar a producir tragedias peores que la enfermedad misma.

En el caso de San Ramón de la Nueva Orán, la desinformación de algunos medios de comunicación y las redes sociales le tiraron nafta al fuego. Los miedos al escarnio por un posible linchamiento se sienten en el estómago. La familia del trabajador que llegó contagiado con el COVID-19 al norte provincial atraviesa un estado de angustia que no se puede describir y que cualquiera puede experimentar con el correr de los días, solo que nadie sabe quién será el próximo.

Toda la familia del paciente que se confirmó como el "octavo caso" quedó inmediatamente en cuarentena, como lo indica el protocolo.

Se trata de dos familias emparentadas que viven en un mismo lote, en dos inmuebles diferentes.

Todos los integrantes de esas dos familias fueron aislados preventivamente y el resto de los familiares, que viven fuera de ese lote, asegura que no les dieron información oficial sobre el estado de salud en que se encuentran, si bien se difundió que hubo testeos que resultaron nevatigos.

Desde la ciudad de Córdoba, el hijo de una mujer de 74 años que está entre los que quedaron aislados reclamó información sobre su estado de salud. "Hay más información en las redes sociales y los portales informativos que la que me brindan las autoridades sanitarias de la Provincia", dijo.

El hombre está preocupado por su madre, por su sobrina y por todos sus demás familiares. "Hablé con el médico Gabriel Montiel, que es el encargado del lugar en donde están mis familiares y no me dio información detallada. Me parece que merezco ser informado con datos oficiales y no con lo que sale en la web", dijo el salteño, que ya tiene tonada cordobesa porque vive en esa capital desde hace más de 30 años.

Portales y redes sociales publicaron nombres, DNI, direcciones y hasta los números telefónicos de quienes debieron quedar en el aislamiento. Y los vecinos entonces acechan apoyados por este fogoneo informativo.

"Me confirmó Montiel que a mi mamá no le tomaron ni una vez la temperatura, que no la controlaron ni mucho menos que le dieron seguridad. Mi familia me dijo que ayer durmieron todos juntos en un galpón, con mucho temor de que entre alguien para agredirlos", dijo el joven en comunicación telefónica. Junto a su compañera, está desesperado porque no puede viajar al norte por la cuarentena.

"Las autoridades le están pasando la información a los medios, que la publican sin ningún reparo, el odio circula por las redes sociales, recibieron muchas amenazas, nos están tratando peor que animales y en esto el Estado es cómplice. Estamos viviendo una situación angustiante. Queremos que el gobernador Gustavo Sáenz o las autoridades sanitarias saquen a mi familia de Orán, porque tememos por lo que les pueda suceder", concluyó.

Fiscales, asesores y defensores

El Colegio de Gobierno del Ministerio Público emitió la resolución 18921, que establece las pautas para la prestación del servicio en Orán, en el marco de la situación epidemiológica planteada por la confirmación de nuevos casos de COVID-19.

El Ministerio Público Pupilar, el Fiscal y el de la Defensa organizarán las actividades de acuerdo a las necesidades funcionales de cada área.

El personal que en esta etapa no preste servicios de manera presencial y los trabajadores comprendidos en la población de riesgo deberán cumplir funciones desde sus domicilios bajo la modalidad de trabajo remoto. Se reiteró que está vigente el Sistema Informático de Escritos Web para las presentaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público entre sí, además de los abogados. Se seguirán monitoreando indicadores epidemiológicos.