"Intento ayudar a otras mujeres"

La joven salteña María Belén Chaile Sivila es la actual Miss Belleza Mundial Salta y se prepara para participar de las instancias nacionales e internacionales del certamen.

Darse tiempo es el slogan de la vida de María Belén (27), una joven militar salteña que resultó ganadora de la instancia provincial del certamen internacional “Miss Belleza Mundial 2020”. El concurso pone en valor no solo el aspecto físico de las participantes, sino también la calidad intelectual y humana. Y en ese camino, presentó como propuesta un proyecto basado en la generación de microemprendimientos para mujeres que sufrieron violencia de género. “Mi intención es llegar a otras mujeres, ayudarlas a salir adelante y que no caigan en la depresión. Soy una mamá prematura y comprendo todas las situaciones que la mujer debe atravesar. Estuve mucho tiempo trabajando en el Materno Infantil y en el Hospital Militar, en tareas relacionadas a la contención. En el proyecto que presenté en el concurso conté con la valiosa colaboración de Norma Perea”, dijo Belén a El Tribuno.

La evaluación del certamen tiene en cuenta diferentes aspectos de las participantes, como cultura general, desenvolvimiento, carisma, elegancia, simpatía y conocimiento cultural de su territorio.

La realización del certamen en su etapa nacional estaba previsto para junio, pero a causa del aislamiento preventivo por el Covid-19 se pospuso para septiembre, aunque por los vaivenes de la cuarentena todavía no existe una fecha cierta. La sede será la ciudad de Tucumán. En tanto, Miss Belleza Mundial 2020 se realizará el 29 de julio de 2021, en Guayaquil, Ecuador.

¿Cómo fue la etapa provincial?

Yo fui elegida Miss Belleza Mundial Salta en marzo de este año. En esa ocasión participaron 17 chicas. Hubo que pasar por diferentes filtros, como desfiles en pasarela con traje de baño, con vestidos de noche, entrevistas con el jurado y presentar un proyecto social. Es sin lugar a dudas un certamen inclusivo que va más allá de lo físico, apunta a poner en valor la calidad humana.

Soldado, modelo, estudiante y mamá...

Mis obligaciones como cabo primero en el Batallón de Ingenieros de Montaña 5 del Ejército no me impiden desarrollar en paralelo otras actividades, ya que formo parte del staff de Alexander Producciones, como modelo publicitario; tuve participaciones actorales en cine y teatro, y soy estudiante de cuarto año de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Salta. Soy esposa y como toda mamá tengo que ayudar a mis tres hijos con sus tareas escolares y a la vez me hago tiempo para poder estudiar. Gracias a Dios cuento con un fuerte apoyo familiar. Eso sí, debo ser muy organizada para cumplir con todo. Me siento también acompañada por mis compañeros de trabajo.

¿Te invade la ansiedad?



Tengo muchas expectativas por mi participación, pero también por el país ya que Argentina tiene dos coronas internacionales del certamen Miss Belleza Mundial. Además, no seré la única aspirante al trono que se desempeña en las fuerzas armadas, también habrá representantes de provincias como Misiones y Formosa. A la cabeza de la organización a nivel internacional se encuentra Juan Pablo Nicola (Ecuador), y en el ámbito nacional es dirigido por Luciana Albornoz.

¿Cómo te decidiste por la carrera militar?

Mi papá Juan Alfonso Chaile es gendarme retirado, en realidad yo también quería ser gendarme pero no me daba la edad cuando terminé el secundario. Con 17 años no me dejaban ingresar, por eso decidí sumarme al Ejército. Mi mamá Nancy Noemí Foltz me acompañó pensando que me arrepentiría...pero no fue así, ya pasaron diez años desde mi ingreso.

¿Te mucho en tu familia?

Mantengo una excelente relación con mi esposo Efraín Sivila, es mi gran apoyo en cada una de mis decisiones, un ser fabuloso. Mis hijos son mi razón de vivir: Joaquín (8), Ignacio (7), Juan Diego (4), y Juan Pablo (4), quien falleció apenas nació, pero siempre estará presente en mi y es una motivación para no bajar los brazos en la vida, uno aprende a resignarse y a vivir con ese dolor.

¿Qué pensás de los movimientos feministas?

Soy una mujer que sufrí violencia de género, fue una etapa muy dolorosa de mi vida, pero aún así no estoy de acuerdo con las marchas feminazis, ni con denigrar al hombre, y lógicamente viceversa. Soy una convencida que el hombre y la mujer están hechos para formar un buen equipo, creo demasiado en el amor. En definitiva estoy en favor de la vida, creo que las mujeres debemos tener las mismas posibilidades que los hombres.

¿Cómo creés que será todo después de esta pandemia de coronavirus?

No tengo dudas que habrá grandes problemas económicos, sobre todo para los trabajadores independientes. El Estado tendrá que ayudar a la gente. También me preocupa la pendemia silenciosa, con niños y mujeres sufriendo violencia en sus respectivos hogares.

Tu futuro...

Aspiro a continuar creciendo en las fuerzas, pero mi mayor anhelo es seguir siendo feliz con mi familia.