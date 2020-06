Cachi, una opción más para recibir a los olímpicos argentinos

La pandemia, el encierro y la preparación que no se realiza en forma correcta o en el ámbito natural de cada deporte terminan pasando factura. Varios atletas olímpicos sufren las consecuencias del aislamiento impuesto en nuestro país a causa del coronavirus, entienden la necesidad de resguardar la salud, pero también tienen la urgencia de volver a entrenar en condiciones que se parezcan a las normales teniendo en cuenta que dentro de poco más de un año representarán a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación se evalúa enviar a los atletas olímpicos que ya tienen una plaza asegurada para Tokio y a aquellos que están en posibilidad de conseguirla a localidades del interior argentino donde el coronavirus no ha causado el mismo efecto que en grandes urbes. San Juan, Catamarca y Jujuy se anunciaron a principios de esta semana que podrían ser algunos de esos puntos donde los olímpicos argentinos podrían retomar sus entrenamientos, pero también se podría agregar Cachi a la lista, una localidad ya elegida en varias oportunidades por deportistas de elite.

Cachi tiene las bondades de la altura (2.400 msnm) para potenciar su entrenamiento y posteriores resultados; además cuenta con las condiciones necesarias de alojamiento para que la estadía sea lo más provechosa posible. La localidad ya fue elegida por atletas nacionales para desarrollar su plan de trabajo que los llevó luego a competir en mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos.

El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) ya financió trabajos de pretemporada en Cachi, conoce de sus atributos y de la preferencia que algunos atletas tienen por la localidad vallista. No sería descabellado pensar en esa posibilidad, pero todo está atado a las autorizaciones, los protocolos y principalmente que el coronavirus no haga daño en puntos del país donde no se han detectado casos.

Una de las entidades que evalúa la posibilidad de enviar a Cachi a sus atletas es la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). La comisión de atletas presentó la opción de Cachi para enviar a algunos de sus representantes, especialmente a los de las pruebas de fondo.

La marplatense Belén Casetta es una de las mejores atletas argentinas de la actualidad. Tiene planificado competir en el próximo Mundial y también en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde ya tiene su lugar asegurado. En una entrevista que brindó a un diario marplatense se refirió a la planificación para esas dos competencias y deslizó la posibilidad de prepararse en Cachi.

“La verdad que ahora, con todo esto, todavía no estamos pensando en la planificación para todo eso. Primero hay que salir de esta situación. Pero creo que para los Juegos Olímpicos haremos lo mismo que teníamos programado este año. Por ahí podríamos volver a Cachi, en Salta, también”, señaló Casetta, dueña del récord sudamericano y nacional en los 3.000 metros con obstáculos.

Casetta subió al podio en los tres últimos campeonatos sudamericanos en 3.000 metros con obstáculos: en Perú 2015 ganó la medalla de bronce con un registro de 9m 57s 01/100; logró la presea de oro en Paraguay 2017 con 9m 51s 40/100 y la de plata en el de Perú 2019 con 10m 04s 54/100. Además, conquistó la medalla de bronce en Lima 2019, en 3000 con obstáculos, con una marca de 9m 44s 46/100. En todos esos resultados algo tuvo que ver Cachi. Belén es solo un ejemplo de lo bueno que puede ser realizar la pretemporada en una de las principales atracciones turísticas que tiene Salta.