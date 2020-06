Revelan los nombres de quienes otorgaron los permisos a la pareja de Aguaray para viajar y que dieron positivos para COVID-19

“La Dra. Viviana Heredia del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y la Dra. Florencia Chocobar gerente del hospital de Aguaray”. Esos son las dos profesionales que conforman los comités de emergencias de Tartagal y de Aguaray quienes, según los dichos de Freddy y de Adriana, los dos aguarayenses que hicieron el trayecto Plaza Huincul- Aguaray- Plaza Huincul - y que dieron positivo para COVID-19 el 2 de junio, los autorizaron a romper la cuarentena al día siguiente de llegar a Tartagal para trasladarse a la localidad de Aguaray y para luego regresar al sur del país aún sin haber recibido el resultado de los hisopados realizados a ambos.

Los dichos de la pareja que asegura haber sido nuevamente testeados en los últimos días en el sur con resultado negativo, no hace más que generar más temor e incertidumbre en una localidad donde se esperan los resultados de los hisopados realizados a 25 personas y donde la propia gerente del hospital local Florencia Chocobar pidió una cuarentena rígida para al menos 300 personas que tomaron contacto indirecto con estas dos personas.

Lo que dice la pareja

En comunicación telefónica desde Plaza Huincul con la FM Sol del Norte de Tartagal la mujer recordó su derrotero en el norte de la provincia donde llegaron según explicó, para estar con su padre que tiene 89 años y que se encuentra en delicado estado de salud y en cuya casa en Aguaray permanecieron por el lapso de 10 días.

“‘Llegamos a Tartagal el 18 de mayo a las 7 de la tarde y nos detienen para tomarnos la temperatura; ahí nos dicen que no podíamos seguir viaje hacia Aguaray porque se había activado el protocolo y que teníamos que hacer la cuarentena en el Hotel Pórtico Norte. Ahí nos quedamos hasta el día martes al mediodía y tramité irnos a ver a mi padre. En la puerta del hotel Pórtico Norte de Tartagal la doctora Heredia nos autoriza seguir viaje hacia Aguaray y hacer la cuarentena en la casa de mi papá”.

La mujer recordó que “al llegar a Aguaray nos controlaron la temperatura y nos dirigimos a la casa de mi padre donde estuvimos hasta el día 28 de mayo, fecha en que nos hicieron los hisopados. Como volver a Plaza Huincul nos requiere tres días de viaje, en Aguaray nos extendieron un certificado por el cual nos autorizaron a regresar a la provincia de Neuquén, mientras tanto ellos esperaban los resultados de los hisopados; me dijeron que me lo iban a mandar por WhatsApp. El certificado que nos dieron para volver a Neuquén está firmado por la directora del hospital de Aguaray, la doctora Chocobar”‘ explicó la aguarayense.



Adriana recordó que “cuando me mandan ese mensaje de que los estudios dieron positivos para COVID-19, llamé al hospital de Plaza Huincul, se activó todo el protocolo, vino el personal y me hicieron la entrevista donde relaté con quienes había tenido contacto en Aguaray y realizaron el hisopado a todo mi entorno, pero acá donde estoy ahora”.

La mujer refirió que “nos acaban de avisar que los hisopados que nos hicieron a nosotros dos también dieron negativos; pero también el de mi papá que está en Aguaray y de la señora que lo cuida. Todos negativos”, indicó Adriana visiblemente molesta por la situación ya que se tejieron muchas versiones alrededor de lo que sucedió con esta pareja.

El marido de la mujer quien se identificó como Freddy negó enfáticamente haber tenido “algún síntoma como tos, fiebre, dolor de cabeza o nada. Nos pararon en un montón de controles en el trayecto de ida hacia Aguaray y mostramos los permisos y explicamos a qué íbamos. Cuando llegamos a Aguaray después de estar en el hotel Pórtico en Tartagal nos quisieron tomar la temperatura con la pistolita pero daba los datos erróneamente por eso la doctora mandó a buscar al hospital un termómetro para ponernos en la axila y nos dio bien, todo normal”.

Hasta el momento a la localidad de Aguaray aún no llegaron los resultados de los hisopados realizados a los 25 contactos estrechos de la pareja.