El presidente Alberto Fernández hizo referencia a la no presentación del equipo al partido ante Atlético Tucumán por sospechas de coronavirus en el club.

Alberto Fernández no sólo manifestó públicamente que mantuvo un contacto con Marcelo Gallardo para hablar del regreso del fútbol en la Argentina: también dijo que River “tuvo toda la razón del mundo” cuando tomó la decisión de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán por un caso sospechoso de coronavirus dentro del club.

El presidente de la Nación, en diálogo con Canal 13, elogió a Gallardo y -a continuación- planteó que “River fue el primero que tuvo una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio, y tuvo toda la razón del mundo cuando lo hizo”.

La medida de River a la que Fernández hizo mención implicó el cierre del club y, por consiguiente, la suspensión de todas sus actividades. Dentro de ese contexto fue que la dirigencia, a través de un comunicado oficial, a su vez notificó que el equipo de Primera no se presentaría a jugar el encuentro correspondiente a la primera fecha de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán, el cual debía disputarse en el Monumental.