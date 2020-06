Jaguares se desarma: Gonzalo Quesada se va para dirigir en Europa

Se veía venir. Gonzalo Quesada dejará de ser el entrenador de Jaguares, la franquicia argentina que participa del Super Rugby y que fue finalista en 2019, para seguir su carrera en el Stade Francais de Francia, según anunció ayer el presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez.

“Gonzalo Quesada tuvo una propuesta y va dejar de pertenecer a la UAR y seguirá su carrera en Europa”, anunció Rodríguez, en una conferencia virtual que organizó el ente que regula el rugby en la argentina.

El propio Quesada indicó que la comunicación de la UAR fue “muy transparente y con respeto”, acerca de la situación que había alrededor de Jaguares “ya que naturalmente no íbamos a tener competencia este año”.

La pandemia de coronavirus movió los cimientos del rugby. La temporada 2020 del Super Rugby se suspendió el 14 de marzo y ya el calendario no permite que la competencia llegue a su fin sentenciando a Jaguares a la inactividad hasta el 2021.

“Me cuesta hablar, no es lo que me imaginaba. Sigo convencido que la mejor decisión en mi carrera de entrenador fue haber aceptado volver a Argentina. Quería que esto marque mi vida y mi carrera, y fue lo que pasó”, señaló Quesada.

El ex Puma indicó que “Jaguares va a seguir existiendo y las puertas quedan abiertas para volver”, y agregó que para su carrera profesional “es un lindo desafío volver a un club como Stade Francais donde viví cosas muy fuertes. Pero también hay tristeza porque Jaguares era el lugar donde quería estar”.

Al frente de Jaguares, Quesada dirigió 26 encuentros, en los cuales consiguió 16 triunfos y cosechó 9 derrotas y 1 empate, y en ese período logró alcanzar la final de la temporada 2019.

Quesada había asumido en agosto de 2018 como entrenador principal de Jaguares, luego que Mario Ledesma partió a la Selección argentina masculina, Los Pumas.

Luego de una brillante carrera en el exterior, Quesada fue asistente en el seleccionado de Francia y tuvo experiencia como head coach en Racing 92, Stade Francais -donde ahora retornará- y como manager en el Biarritz, todos de Francia.

A principio de semana, Jerónimo de la Fuente, capitán de Jaguares, había asegurado que la UAR les indicó que, si consiguen una oferta del exterior, “la acepten”. “La UAR nos dijo que si alguno tiene alguna propuesta del exterior que la acepte así también aliviana un poco los costos”, agregó el centro de Jaguares y Los Pumas.

El primer jugador que se liberó de su vínculo con la UAR fue Lucas Mensa, ahora jugador de Valence Romans Drome, de la segunda división de Francia. En tanto, se rumorea que Julián Montoya podría jugar en Leicester o Gloucester (ambos de Inglaterra); Emiliano Bofelli iría a Racing 92, Guido Petti acompañaría a Quesada en el Stade Francais y Marcos Kremer jugaría en La Rochelle.

Por otra parte, a fines de este año se vencen los contratos de varios jugadores de peso como Jerónimo de la Fuente, Matías Alemanno, Joaquín Díaz Bonilla, Matías Moroni, Francisco Gorrisen y Matías Orlando.