Analizan crear una "burbuja sanitaria" para Los Pumas

El entrenador de la Selección argentina de rugby ‘Los Pumas‘, Mario Ledesma, aseguró hoy que el 50 por ciento de los 59 jugadores convocados hace un par de semanas pudo ‘volver a correr e ir al gimnasio‘ en distintas provincias, mientras que analiza crear una sede “burbuja” en alguna ciudad para poder entrenar antes del hipotético reinicio del Championship, que todavía no tiene fecha.

“Tenemos tres grupos de jugadores. El 50 por ciento ya pudo volver a correr e ir al gimnasio en distintas provincias, pero a los otros debemos llevarlos despacio”, explicó Ledesma, durante una conferencia de prensa virtual organizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR).

“La vuelta a la actividad es dispar porque hay chicos que no corren hace tres meses. Queremos igualar esa capacidad física antes de la pretemporada. No queremos empezar la pretemporada demasiado temprano sino acomodarla para la vuelta a los partidos”, agregó.

Dentro de los convocados a iniciar las prácticas virtuales el pasado 25 de mayo, 45 jugadores son parte de la Unión Argentina de Rugby (UAR), mientras que los otros 14 se desempeñan en clubes de Europa.

Si bien no se conoce cómo se readecuará el calendario internacional a partir de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el conjunto albiceleste planifica el futuro.

En ese sentido, el entrenador albiceleste reconoció que proyecta la posibilidad de reunir a todo el plantel junto con su staff técnico ‘en algún lugar‘.

“Una vez que podamos tenerlos a todos en las mejores condiciones veremos la posibilidad de hacer algo en conjunto en algún lugar. Todavía en concreto no tenemos nada, más allá de que estamos todos con muchas ganas‘, remarcó Ledesma.

Antes del coronavirus, Los Pumas iban a jugar en julio ante Francia e Italia -ambos fueron suspendidos- pero mantiene un boceto del calendario para lo que queda del 2020.

En ese sentido, el Championship, que reúne a los cuatro mejores seleccionados del Hemisferio Sur, podría jugarse íntegramente en Australia, luego que ese país solicitó la organización a los miembros de SANZAAR (Argentina, Sudáfrica y Nueva Zelanda).

“Esto sigue, estoy seguro que el Rugby Championship se va a hacer de alguna manera”, indicó Ledesma, durante la charla con la prensa. Asimismo, Los Pumas tienen prevista una gira por Europa frente a Inglaterra el 7 de noviembre, Escocia el 14 del mismo mes y con Gales el 21.