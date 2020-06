Cuarentena: Dib Ashur convocará a las empresas

El Gobierno provincial está dispuesto a consultar a las cámaras de todos los sectores empresarios para evaluar los efectos de la crisis, el resultado de las precauciones adoptadas y las perspectivas que se presentan en cada rubro para la pos pandemia. Se comprometió de este modo ayer el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, en una audiencia que mantuvo con el diputado Carlos Raúl Zapata, quien en los últimos días llamó la atención sobre los riesgos ciertos de un cierre masivo de negocios, industrias y empresas de servicios.

Zapata volvió a plantear "preocupación por la falta de expectativas y medidas eficaces de contención de las empresas y empleos del sector privado afectado por el cese forzoso en la actividad originada en la cuarentena".

En el sector privado existe la sensación -y las estadísticas lo demuestran- de que el Estado ha priorizado asegurar los ingresos de sus funcionarios y empleados, y afectó recursos abundantes para distribuir dinero entre los sectores de menores ingresos, pero descuidó la fuente de empleo privado, que son las empresas grandes, medianas y pequeñas, que son también las que generan todos los ingresos que hacen posible el financiamiento del Estado.

Informes nacionales consignan que el 55% de los empresarios de todos los niveles y rubros tuvieron una caída significativa de ingresos, mientras que el 44% restante no tuvo ingresos. En tanto, el 55% de los empleados privados mantuvo sus ingresos, el 30% sufrió reducciones y el 15% no cobró nada. Entre los cuentapropistas, el 30% no tuvo ingresos en los últimos tres meses, y el 50% sufrió fuertes reducciones.

Zapata informó que "el ministro manifestó que este es uno de los temas que lo tiene preocupado", y que le aseguró que "se va a ocupar de encontrar soluciones en la medida de las reducidas posibilidades de la provincia".

"Durante la charla, el ministro me comunicó que va a convocar a las distintas entidades que representan las actividades económicas para recabar información actualizada de cada uno de los sectores a fin de poder analizar las correcciones sobre las medidas existentes o el diseño y puesta en práctica de nuevas acciones gubernamentales de apoyo a la continuidad de las empresas y al mantenimiento de las fuentes de trabajo", dijo Zapata tras la reunión. Y agregó: "También hemos conversado acerca del hecho de que las ayudas y auxilios puestos en vigencia no han tenido la adhesión esperada. Las empresas que solicitaron acogerse a las medidas de rescate y auxilio son menos que las que están en problemas".

"Los indicadores nacionales no son alentadores y coincidimos que en la provincia resulta saludable que oficialismo y oposición se muestren aliados en las acciones y políticas de reducir el daño en la actividad económica y el empleo. En otras palabras, acordé en colaborar presentando iniciativas y apoyando medidas del gobierno de auxilio directo a los empresarios y trabajadores", añadió el legislador de Ahora Patria.

Zapata requirió el apoyo del Gobierno salteño al proyecto de ley que se ha de tratar en comisión en la Cámara de Diputados mediante el cual se propone autorizar al Poder Ejecutivo a otorgar avales a empresas pymes por hasta dos mil millones de pesos, estableciendo que el monto máximo de aval está dado por la suma equivalente a tres nóminas salariales.

El ministro se mostró interesado y se comprometió a analizar la iniciativa para decidir su apoyo.

"La reunión se desarrolló con el convencimiento de ambos sobre que el adecuado camino debe transitarse por el diálogo, la colaboración y el apoyo de políticas en beneficio de los ciudadanos, empresas y trabajadores", concluyó el diputado.