“George Floyd Challenge”: el indignante desafío que circula en las redes sociales

Muchos de los retos virales que circulan por las redes sociales suelen carecer de sentido y en muchas ocasiones pueden resultar muy ofensivos. En los últimos días se han publicado algunas imágenes de jóvenes que simulaban la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. En las fotografías se podía ver cómo una persona se estiraba en el suelo mientras que la otra simulaba hacer presión en el cuello de esta con la rodilla.

Un contenido que ha generado mucha indignación entre los usuarios. Mientras que en Facebook e Instagram se han eliminado la mayoría de estas publicaciones, en TikTok todavía hay usuarios que mantienen este tipo de contenido con el hashtag #GeorgeFloydChallenge.

“Últimas noticias: jóvenes blancos inician el asqueroso George Floyd Challenge en las redes sociales subiendo fotos en las que se arrodillan sobre los cuellos de sus amigos. Los participantes, en su gran mayoría hombres, posan sonriendo” puede leerse en un tuit de Dave Vescio.

LATEST NEWS: White teens start disgusting 'George Floyd Challenge' on social media by posing for photos while kneeling on their friends' necks. The participants, who are mostly male, are seen smiling in the photos showing them kneeling down on their friend’s necks. pic.twitter.com/pTJlBftkQW