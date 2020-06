La abuela Esperanza y su nieto enseñan música por YouTube

Con tonito riojano y salteño, la abuela Esperanza comenzó desde el 2 de junio, a través del canal de YouTube de la Orquesta Sinfónica de Salta, a enseñar sobre la música, los instrumentos, los sonidos y sus armoniosas combinaciones. Quien la acompaña es su nieto, que le pone entusiasmo y ganas de aprender cada día.

Este proyecto surgió de la necesidad de dar a conocer la riqueza que guarda cada sitio y línea de la Orquesta Sinfónica de Salta. Antes de la pandemia, los miembros de la Orquesta ofrecían a los estudiantes los conciertos didácticos. En estos espacios musicales, los chicos de primaria y secundaria conocían y sacaban las dudas de las formas de interpretar cada instrumento musical que la integran. Los cambios en las formas de relacionarse llevaron a los miembros de la Sinfónica a buscar las formas.

Debido a la situación de confinamiento obligatorio y en vista de que las presentaciones didácticas no podrán concretarse, el equipo de trabajo sobre esta temática, realizó 24 micro programas de audio-teatro cuya modalidad podrá ser radial y podcast.

El objetivo es profundizar en conceptos fundamentales sobre la familia de instrumentos orquestales y compositores de música orquestal y sinfónica de renombre.

En el ámbito educativo se complementará con una plantilla o guía para docentes donde se brinda información sobre la Orquesta acompañado de imágenes ilustrativas. Se proponen actividades para los alumnos, así pueden volcarlo a la plataforma educativa y sumarlo a las tareas escolares online.



El primer capítulo de esta historia se presentó el 2 de junio con detalles de la Orquesta, las familias de este espacio y a cada uno de los instrumentos. Toda la música es interpretada por la Orquesta y por sus solistas.

En el rol de La abuela está Gabriela del Cid que toca la viola, acompañada por su nieto, interpretado por Emilio Lepez, que toca el oboe.

El diálogo con Gabriela, recordó que los encuentros didácticos contaban con una fuerte convocatoria de varios niveles. “Los veníamos haciendo desde hace 8 años, si no recuerdo mal. Pero con esta nueva situación, no queremos perder la continuidad”, agregó la interprete, que recordó que la primera propuesta fue la de hacer un radioteatro.

“Pero pensamos que podíamos mucho más. Teniendo en cuenta la tecnología con la que contamos se analizó la posibilidad de usar el material grabado que ya tenemos, y grabar los audios de los personajes. Crear una historia que llame la atención de los chicos”, agregó.

Así fue que este proyecto contó con la edición de Javier Kamienski, que se encargó de darle vida a la abuela Esperanza y su nieto. Gabriela del Cid explica que se pensó en el personaje de la abuela, porque en estos momentos, son las personas que más se extraña no poder ver. Cada martes a partir de las 8 de la mañana se presenta un nuevo capítulo de esta historia que además también está disponible para los docentes, que pudieron acceder a una serie de textos, y trabajar estas temáticas con sus alumnos. Esta información está disponible para que se envíe por mail desde Educación.







“Cultura está ahora dentro del Ministerio de Educación, así que les ofrecimos a los docentes de música el material para que puedan trabajar en sus clases”, agregó Gabriela del Cid.

La abuela Esperanza también toca la viola, mientras que el nieto le va enseñando el uso de las nuevas tecnologías.

“La idea es que esto sea ameno y que logre quedar en la memoria de los chicos”, agregó la música, que destacó que el eje de la historia es la Orquesta y se van sumando temáticas específicas como la cuerdas, por ejemplo. También se cuenta con música de fondo y en cada presentación de las temáticas se cuenta con el aporte de notas de los recitales de la Sinfónica. Emilio Lepez es el otro personaje de esta historia. Es el nieto. Nacido en San Juan, con 40 años, Emilio le contó a El Tribuno que trató de que su personaje sea realmente creíble, es por eso que apostó a crear un adolescente. “Los conciertos didácticos empezaron hace 8 años e incluso fueron pedidos desde otras provincias como Santa Fe. Sabíamos que contar, pero debíamos cambiar las formas con la llegada de la cuarentena”, expresó Emilio.

Con el paso de los días, se buscaron las formas y se apoyó el proyecto sobre la tecnología. “Al principio nos costó pero terminamos confiando en el soporte auditivos que tiene nuestro arte. No necesitábamos más soportes, que no fueran la música”, recordó este músico, contando el proceso de creación de los Super Orquestados.

Lepez destacó que el nacimiento del proyecto fue pensando, en un primer momento para los chicos pero con el paso de los días y al mostrar el producto que se estaba creado, advirtieron que los adultos mayores también se sentían convocados por la música.

Crear estos personajes requirió que tanto Gabriela como Emilio, busquen en su interior al artista pero de teatro, al intérprete de los personajes “No tenemos formación teatral pero la fuimos sacando ante la necesidad de buscar las formas para que esto funcione”, agregó.

Gabriela y Emilio se juntaron solo para grabar los audios de los personajes, y los enviaron al editor que fue el encargado de darle forma a todo el proyecto.

El proyecto fila es de 24 microprogramas que tendrán tres formatos para su difusión y distribución: uno de ellos será por el canal de YouTube de la OSS, enlazado con el canal de la misma plataforma del Ministerio de Educación de la provincia.

Asimismo, se replicará en las redes sociales de la Secretaría de Discapacidad y se espera concretar la segunda modalidad será vía whatsapp, y un tercera en un formato para radios de toda la provincia.