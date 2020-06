Preceptores, en negro en un instituto superior público

"En mayo cumplí tres años como preceptor en el Profesorado de Salta. Yo estudiaba ahí, sabía que faltaba alguien a la mañana, me ofrecí y me tomaron. Estaba totalmente en negro, sin ningún aporte, antes de la pandemia nos habían dicho que las designaciones ya estaban tratándose pero ahora nos dijeron que ya no pueden solventar nuestros sueldos y quedamos afuera, en mi caso no tengo nada más".

El testimonio corresponde a un joven que prefiere no dar a conocer su identidad y que asegura son un grupo de cuatro personas las que cumplían tareas administrativas y de preceptoría en el establecimiento, totalmente en negro. Hay otras cuatro que sí forman parte de la planta permanente del instituto, pero también viven la precarización, dado que realizan doble turno, cobrando uno en blanco y el otro por ventanilla.

Seis mil pesos mensuales se les pagaba en concepto de salario a estas personas sin contemplar los aportes patronales, obra social, prestaciones de seguro social ni ART, además del hecho de crear expectativas de ingresar al sistema estatal a los que todavía no estaban.

El Instituto Superior del Profesorado de Salta (IFD 6005), ubicado en Entre Ríos y Siria, es el que más carreras y estudiantes tiene en la ciudad y también en la provincia. Más de 1.800 jóvenes y adultos estudian entre los cinco profesorados (Biología, Historia, Matemática, Química, Geografía, Física) y las tres tecnicaturas (Administración con orientación en Gestión de Proyectos, Turismo, Administración con orientación en Comercialización). La falta de personal para cubrir todo lo que requiere semejante estructura es real, lo que no justifica el hecho.

De acuerdo al testimonio, estos sueldos se pagaban con la recaudación de las inscripciones, permisos de examen, constancia de alumno regular, estado curricular, etcétera, y todo el cuerpo de docentes estaba al tanto de la situación irregular de estos trabajadores, incluso la actual directora del nivel Superior, Elizabeth Carrizo, debido a que era profesora de la institución. El Tribuno intentó comunicarse con la directiva en reiteradas oportunidades, pero no hubo respuesta.

Surgen varias preguntas respecto a esta situación: ¿el Ministerio de Educación estaba al tanto de la precarización de estos trabajadores?, ¿puede un terciario estatal, como en este caso, tomar gente por su propia cuenta y después postular a estas para un cargo?, ¿estas contrataciones irregulares son comunes y se realizan en otros establecimientos educativos públicos?, ¿por qué el Estado no cubre las vacantes (preceptores, administrativos y ordenanzas) que faltan en las instituciones? El ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, fue consultado el 22 de mayo pasado en la Cámara de Diputados sobre los despidos. "Tomaron la denuncia y quedaron en darnos una respuesta a nuestro reclamo de reincorporación", señalaron desde el Partido Obrero.

El vicerrector del Profesorado de Salta, Mario Cejas, sólo atinó a decir que "es una cuestión que está bajo la órbita de la rectora, yo no puedo dar información al respecto".

Los despedidos enviaron a mediados de mayo una nota a la rectora Claudia Antacle, pero hasta ahora afirman no recibieron ninguna respuesta. "Ante la pandemia del COVID-19 y los problemas alimentarios, sociales y económicos que ello conlleva y por ende la necesidad de reforzar el trabajo en las escuelas para su mejor funcionamiento, rechazamos cualquier intento de desvincularnos de nuestro trabajo que durante años llevamos adelante profesionalmente con mucho respeto", señalan en el escrito.

El representante de la UDA en Salta, Guillermo Burich, se mostró sorprendido del caso, al que calificó de "grave" y pidió que se investigue.

"En secundaria hay cuadro de puntaje para preceptores y en terciarios no sé cómo se manejan porque ahí no hay cantidad de preceptores, por lo general, los que manejan los cursos, la asistencia son los mismos profesores", manifestó.

Añadió que si se realizan designaciones, estas deben ser dirigidas por Junta Calificadora o el Ministerio de Educación, no por la institución. "No nos parece justo que sea a dedo, eso es muy grave. No sé si se hacen nombramientos específicos de preceptores en terciarios habría que investigar porque así es irregular, están trabajando para el Ministerio pero sin que sepa el Ministerio, eso lo puede hacer un instituto privado, no un público. Es delicado, más cuando estamos hablando de fuentes laborales que se están perdiendo", concluyó Burich.