El Kun Agüero habló con un streamer que sin querer dejó pagando a Messi

La pausa que impuso la pandemia de coronovirus para el fútbol aceleró la actividad en las redes sociales, en las que los deportistas profesionales se consagran a los eSports. Y muchas veces se generan episodios entre graciosos y surrealistas, como el que vivieron el Kun Agüero e Ibai Llanos, un popular ‘streamer‘ español. Sucedió que el mismísimo Leo Messi intervino para aclarar una antigua polémica con el comentarista de videojuegos.

Todo se generó a partir de una charla de Agüero, uno de los deportistas que más se está dejando ver en las plataformas virtuales, con su ‘amigo tecnológico‘ Llanos. El último encuentro virtual entre ambos contó con la aparición sorpresa de Messi para aclarar un recordado episodio en un acto promocional en el que Ibai dejó un extraño momento.

Hoy estaba en directo hablando con el Kun sobre el saludo que le hice a Messi



Y mientras hablábamos Messi le manda una nota de voz al whatsapp del Kun para mandarme un mensaje



Qué tal vuestro día pic.twitter.com/mbUmhplBXb — Ibai (@IbaiLlanos) June 6, 2020



En aquel evento, Ibai tenía que saludar a Messi, pero el presentador se mostró tan frío que su actitud hizo que Messi pensara ‘que estaba borracho‘. El streamer y Agüero recordaron aquel momento mientras repasaban las imágenes, y el delantero del Manchester City se comprometió a intentar ayudarlo para aclarar su polémica con Messi.

De esta forma, unos minutos después Agüero advirtió que tenía una noticia ‘exclusiva‘, anuncio que puso nervioso a Ibai, quien ya se imaginaba de lo que se trataba. Agüero aseguró que tenía un audio de Messi respondiendo a la controversia de aquella situación confusa. Primero, el Kun escuchó el mensaje en privado y después compartió con todos los que seguían la transmisión en directo.

‘Kun, te estoy mirando que estás ahí con Ibai, decile que está todo bien, que no pasa nada. Me dejó pagando, me dejó ’re mal’ adelante de todos pero no pasa nada‘, afirmó Messi en el audio. Las palabras del crack le generaron alivio y alegría a Ibai, que agradeció enseguida al atacante del City por haber zanjado el asunto.