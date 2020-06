Polémica por la visita de Alberto Fernández a Villa La Angostura

Vecinos de la localidad de Villa La Angostura denunciaron hoy que durante la visita de Alberto Fernández, la comitiva que lo acompañó no respetó los protocolos de distanciamiento social en medio de la pandemia por coronavirus.

El presidente estuvo el sábado acompañado por el gobernador local, Omar Gutiérrez, con quien recorrió las instalaciones de una planta de tratamiento de líquidos cloacales y luego encabezó una conferencia de prensa.



Culminados esos compromisos, el presidente se alojó junto a la primera Dama, Fabiola Yañez, en la residencia presidencial El Messidor y pudo descansar tras una jornada intensa que previamente lo había tenido como protagonista en la provincia de La Pampa.

Sin embargo, no pudo evitar las quejas de algunos habitantes de Villa La Angostura, que advirtieron que durante la conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de esta ciudad, la comitiva presidencial no cumplió con las medidas de prevención sanitarias en el marco de la pandemia por Covid-19.

"Hoy se tiró por la borda todo lo que veníamos haciendo desde que empezó la cuarentena. No hubo protocolo, no hubo distanciamiento, anoche (por el viernes), más de 20 personas cenando en un restaurante de la avenida, gente hospedada en varios establecimientos. No entiendo la necesidad de hacer esto en este momento", denunció un usuario de Facebook en la cuenta oficial de la Municipalidad.



Otro usuario consideró que "todos los que estuvieron ese día esperando al Presidente frente a (el Centro de) Convenciones y a la planta (de tratamiento de líquidos cloacales) tendrían que hacer cuarentena".

"Nos exigen la cuarentena, los protocolos y toda esta gente que va y viene como si nada de lugares con casos de contagios", lanzó un tercero.

La preocupación tiene que ver con que en localidades chicas, la capacidad de atención sanitaria es muy baja en comparación con la de grandes centros urbanos, por lo que si el virus comenzara a circular generaría un colapso casi inmediato de los sistemas de salud locales.