Excandidata denunció apremios de la Policía contra su hija

Sin consuelo y entre lágrimas Celina Ferreira, excandidata a diputada y senadora provincial, en diálogo telefónico con El Tribuno contó cómo la Policía de Salta se llevó a su hija, la golpeó y la detuvo "sin ningún justificativo", dijo, el sábado por la noche. La mujer hizo público su ferviente reclamo porque sigue sin entender el accionar policial, "una vez más se equivocaron, se excedieron e hicieron abuso de poder contra mi hija, una persona que no es narcotraficante, no se droga ni tiene mala junta", repitió la madre. Según fuentes policiales, la joven de 28 años no solo se habría negado a recibir una infracción por el DNU (decreto de necesidad y urgencia), 255/20 sino que atacó a una policía e intentó quitarle el arma a un cabo que también intervino.

"Anoche -por el sábado-, siendo las 1.20 aproximadamente, la detuvieron a mi hija. Ella salió a sacar la basura y estuvo unos cinco minutos fumando un cigarro. En ese momento paró la policía con seis varones y una femenina en el móvil", contó la mujer respecto a lo ocurrido con su hija de 28 años. "Estando adentro de mi casa y después de forcejear la esposaron, estoy destruida, me duele mucho lo que le hicieron a mi hija, ella no es una delincuente, ni narcotraficante, no se droga ni tiene mala junta. Esto me duele mucho señor gobernador y no puede quedar así", sostuvo.

Siguiendo con el relato de la mujer, "a mi hija, Yanet García, la golpearon mientras ella trataba de defenderse de los policías, la metieron en el móvil por la fuerza donde la siguieron golpeando. Se la llevaron hasta la comisaría de Palermo donde estando en el piso, esposada, la siguieron golpeando".

En la dependencia de Palermo la joven se “autolesionó golpeando su cabeza contra la puerta”. Luego llegó su madre, quien tras forcejear con un policía gritó: “Negro de mierda te voy a hacer echar, soy puntera política, no saben con quién se meten. Trabajo en el Gobierno y a los policías negros no los queremos, chorros, delincuentes...”, contaron fuentes policiales.



La señora, quien actualmente trabaja como administrativa en el Ministerio de Economía de Grand Bourg de esta capital, sostuvo que cuando llegó a la dependencia policial "no me dijeron bajo qué causa la habían detenido a mi hija. No me supieron explicar". En medio del dolor que expuso por la situación, también exteriorizó su indignación: "Cómo puede ser que los delincuentes tengan más derechos que nosotros. Estoy destruida, y el fiscal Córdoba ordenó la detención de mi hija".

El hecho donde la mujer denuncia a siete policías, seis varones y una mujer, quienes llegaron en un móvil policial ocurrió en la manzana 95, lote 15 del barrio Puerto Argentino. Según lo informado por la madre de la presunta víctima, la violencia contra su hija se desató en el interior de la vivienda. Mientras dialogaba con este medio, Celina Ferreira contó que ya se había puesto en contacto con su abogado para llevar a cabo la denuncia correspondiente en contra de los uniformados involucrados y la institución azul.

"Los voy a hacer echar"

Lo que desde la Policía expresan a la hora de consultar sobre el hecho es que la joven de 28 años, identificada como Yanina García, en todo momento se negó a colaborar con ellos exponiendo una actitud violenta y vociferando: "Quiénes son ustedes, está lleno de policías que no usan barbijos" al momento de negarse a recibir una infracción según el DNU 255/20. Los uniformados señalaron que la joven no tenía ningún tipo de elemento de protección mientras estaba sentada en la vereda, afuera de su casa. Fuentes policiales señalaron que tras ponerse agresiva la joven tomó del "cabello a la agente, ésta trató de reducirla y la causante logró sustraerle la barra identificadora" que los policías suelen tener en su uniforme. Los uniformados observaron que su compañera estaba siendo superada e intervino uno de ellos, un cabo, a quien la joven intentó sacarle el arma reglamentaria, según lo expuesto por la Policía. Mientras se la llevaban la fuente dijo que la mujer vociferó: "Los voy a hacer perder el trabajo, gracias a mi madre les dieron chalecos, mi madre tiene amigos poderosos".