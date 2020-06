Nueva etapa: restaurantes y reuniones sociales hasta las 24

A partir de hoy Salta ingresa en la fase de distanciamiento social preventivo y se eliminan restricciones que venían rigiendo por la pandemia del coronavirus. Al no existir circulación comunitaria del COVID-19 se podrá salir a la calle sin tener en cuenta la terminación del DNI. El horario para locales gastronómicos y reuniones sociales, que era hasta las 20, se extenderá hasta las 24. Habrá ceremonias religiosas, funcionarán los gimnasios y, a partir del próximo fin de semana, se habilitará el turismo interno.

Los anuncios sobre cómo será la nueva fase fueron realizados anoche por Gustavo Sáenz. "Llego el momento de que nos comprometamos juntos a cuidarnos, esta nueva etapa va a requerir de una responsabilidad colectiva e individual muy importante", puntualizó el gobernador. El mandatario, quien estuvo acompañado por el jefe de Epidemiología de la provincia, Francisco García, señaló que hoy la situación de la provincia permite entrar en la fase de distanciamiento social.

No obstante, aclaró que ello no significa dejar atrás las medidas de prevención. "Significa darles la posibilidad a muchos de que puedan llevar adelante tareas que no venían haciendo", dijo.

En este sentido, anunció que se tomó la decisión de habilitar el turismo interno a partir del fin de semana que viene, excepto en Orán y Aguaray, que registraron casos y aún estudian los posibles contactos y contagios.

En este tramo ratificó que el gobierno que encabeza viene trabajando en equipo con el presidente Alberto Fernández, sus ministros y con todos y cada uno de los intendentes y legisladores.

Saénz anunció que también se habilitarán las ceremonias religiosas, con estrictos protocolos de distanciamiento, higiene y seguridad. Agregó que se termina el sistema por el que las personas con DNI terminado en número par podían salir algunos días de la semana y las de cifra impar, otros.

"Vamos a necesitar de la responsabilidad colectiva e individual, espero que nos ayuden como lo vienen haciendo, pero ahora con mucho mas compromiso", pidió a los salteños.

Tras informar que sigue hasta las 20 el horario para la realización de actividades que ya fueron flexibilizadas, anunció que el sector gastronómico atenderá hasta las 24. Las reuniones sociales y familiares se podrán hacer también hasta esa hora los fines de semana y feriados.

Además, volverán a funcionar los gimnasios, para lo cual ya se cuenta con autorización nacional y con los protocolos necesarios.

Sobre las clases, Saénz informó que siguen suspendidas, pero dijo que le requirió al COE (Comité Operativo de Emergencia) que se elabore una propuesta para la vuelta progresiva de las clases presenciales.

El gobernador, asimismo, hizo conocer que se acondicionará una playa de espera para los transportistas que deben hacer descargas en la provincia. Se van a sugerir lugares físicos a través del COE.

Sáenz pidió que "no se estigmatice ni se demonice a los camioneros, porque gracias a ellos tenemos comida y remedios", pero enfatizó: "Vamos a ser muy estrictos con los controles".

Quienes ingresen a la provincia deben descargar la aplicación Salta COVID para ser monitoreados y solo se habilitarán permisos de personas que regresan en colectivos o en autos particulares, conforme a la disponibilidad que haya en los centros de aislamiento.

"Vamos a ser implacables con el control en las fronteras", ratifico el gobernador, y dijo que para ello habrá más efectivos nacionales.

"En momentos de tomar decisiones, les aseguro que no es fácil estar en este lugar, porque cada decisión que tomamos tiene que ver con la salud, que fue, es y será prioridad desde que asumimos el gobierno", sostuvo.

Agregó: "Nos encontramos con un sistema de salud absolutamente colapsado, trabajamos mucho en ir recuperando algunas cosas pero quedan muchas por hacer. Nos dio este tiempo para hacerlo y hoy enfrentamos esta pandemia con indicadores que son buenos", señaló.

Se refirió también al comportamiento responsable de todos y cada uno de los salteños, o de la mayoría, y de las medidas tomadas a tiempo. Reiteró además la frase que viene diciendo en cada conferencia: "Que la historia nos juzgue por hacer cosas de más y no por no haber hecho lo suficiente".

Orán y Aguaray

Con respecto a las situaciones particulares de Orán y Aguaray, el jefe de Epidemiología de la provincia, Francisco García, señaló que esos municipios “se van a tener que abstener de realizar esta flexibilización debido a la situación epidemiológica que viven en este momento”.

Explicó que en ambos lugares se están “haciendo el estudio de contacto de los casos de COVID positivo que se dieron la semana pasada”.

Dudas sobre la cantidad de casos

Francisco García explicó que en Salta hubo 20 diagnósticos, de los cuales dos pertenecen a residentes de Neuquén. Detalló que esas personas volvieron a Neuquén y fueron clasificadas por el gobierno de esa provincia como casos confirmados y cerrados por alta. Precisó que en la provincia hay 18, de los cuales 16 tienen residencia en Salta. Uno de los pacientes tiene domicilio en Buenos Aires y uno en Córdoba: ambos son atendidos en hospitales de Salta.