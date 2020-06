Federico Guaymás Tornero: “Empezar a jugar sin público suena incómodo” 

No hay certeza cuándo vuelve el fútbol, pero los árbitros continúan con la preparación a pleno. Federico Guaymás Tornero forma parte de la plantilla de árbitros nacionales y recibe instrucciones en forma permanente por los cursos que se imparte desde la AFA, vía online. “Estamos entrenando vía zoom, nos conectamos con la plataforma de la AFA y con el profe. Hay diferentes horarios de acuerdo a la actividad laboral que tenga cada uno, disponen turnos a la mañana y por la tarde. Y corresponde a la parte física”, declaro Guaymás Tornero.

A diferencia del trabajo en plena competencia con respecto al aislamiento preventivo por el coronavirus, el árbitro salteño dejó en claro: “Son trabajos diferentes al no estar acostumbrados sobre lo que veníamos haciendo, pero por lo menos a uno lo mantiene en fuerza, en los trabajos de reacción. Todo comandado por la plataforma de los profes, ellos se adecuan y nos mandan los temas para que podamos desarrollarlos al aire libre”. Luego prosiguió en lo que hace a la parte teórica: “El curso en este sentido se da cada 10 días más o menos, también por la vía zoom, hay grupos de 24 personas. Diferentes disertantes que dan las clases, en donde se van tratando las modificaciones. Se habló un poco de las reglas de juego, el trabajo del árbitro y se hizo hincapié en todas la modificaciones que sacó FIFA”.

Al ampliar otros aspectos del aprendizaje, Guaymás Tornero detalló: “Se hacen videos test, análisis teóricos, jugadas que se van dando y si ha vuelto el fútbol; las jugadas de archivo que trajeron conflictos se van evaluando. Se van volcando los conocimientos que se van bajando en las aplicaciones”.

Pero el tema que más demanda atención es la posibilidad de conocer si existe una fecha tentativa del regreso del fútbol “No está en la cabeza. Si se produce, será con algo nuevo, calculo. Todo esto nos sorprendió. Empezar a jugar sin público, desde el vamos, suena incómodo para el jugador y para todos los que formamos parte del fútbol. Alguna vez me tocó dirigir una partido así, pero no era lo mismo que ahora”, comentó

Federico Guaymás Tornero estuvo como cuarto árbitro en el último partido entre Mitre de Santiago del Estero y Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera Nacional y que se jugó sin público. “Fue un clima muy raro porque se escucha todo, hasta el grito más mínimo. Es como volver a dirigir cuando hacía inferiores, pero es diferente porque ahí eran chicos, acá todos los jugadores son grandes. Y debe ser que uno está acostumbrado a dirigir con público. Todo lo que pasa dentro de la cancha queda ahí y esto es más difícil, por ahí se habla mucho de que el arbitraje es conducción, esto tiene que ver mucho con la conducción”, cerró.