Aguaray: denuncian amenaza y oportunismo ante la crisis

En la madrugada del sábado personas desconocidas arrojaron piedras al automóvil de la concejala aguarayense por Agrupación Democrática Comunal (Adeco) Sandra Fernández, quien preside la comisión de Juicio Político que se le sigue al intendente de Aguaray, Enrique Prado, y que se formó el pasado 2 de junio para investigar la conducta del jefe comunal, que está imputado por la Justicia federal por el robo de caños del gasoducto de NEA. Esa comisión pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando retomará su accionar con vistas a juzgar y, si cabe, destituir al jefe comunal cuestionado. La edil precisó que “se trata de un vehículo que es de mi madre, pero estaba en el garaje de mi casa. Como a las 6 de la mañana sentí algunos ruidos y se trataba de desconocidos que habían ingresado por el techo del vecino y rompieron una ventana y la luneta del auto a pedradas. Hice la denuncia porque esto no puede quedar así, ya que tengo la certeza de que todo este ataque responde a la situación política que estamos viviendo en Aguaray”.

La concejala Fernández precisó que “no es la primera vez que los cuatro concejales opositores a Prado sufrimos amenazas y agravios. Cuando conformamos la comisión investigadora, por la ventana del recinto que da a mi banca se acercó un funcionario de Prado y, como estoy cerca de esa ventana, me dijo palabras irreproducibles por lo que hice la denuncia por violencia de género”.

“Los otros tres concejales también fueron amenazados y todo es consecuencia que queremos avanzar en el juicio político para que Prado explique muchas cosas, porque su situación en la Justicia Federal es muy delicada y a nosotros nos corresponde evaluarlo políticamente”, agregó la edil.

Una situación “conveniente”

Fernández recordó que “el día 2 de junio conformamos la comisión investigadora y un par de horas más tarde Prado salió por los medios diciendo que la situación del COVID-19 en Aguaray era dramática, que todo el mundo tenía que encerrarse en sus casas, que cerraba la Municipalidad porque estaba en riesgo la vida de gente”.

“Sus palabras provocaron una verdadera psicosis en el pueblo, pero lo que en realidad quería era que no avancemos con el juicio político porque a las 6 de la tarde teníamos la primera reunión. La verdad es que todas las personas supuestamente contagiadas por dos enfermos supuestamente confirmados hasta ahora dieron negativo”, puntualizó.

“A este hombre no le interesó que había ancianos, madres y padres que lloraban y que vivieron momentos de pánico porque pensaban que lo que él decía era cierto, cuando lo único que pretendía era impedir que avancemos con la sesión del juicio político. No hay vecino de Aguaray al que se lo consulte que no se haya dado cuenta de esa maniobra”, continuó la concejala.

Precisó que “como esa treta no le funcionó, ahora sucedió que desconocidos se metieron adentro de mi casa para romperme el vehículo. Antes -recordó- había mandado un montón de gente a manifestarse cuando teníamos que sesionar y formar la comisión”.



Convocan a una marcha

Tras las anuncios del gobernador Gustavo Sáenz en la noche del domingo, acerca de que Orán y Aguaray no se verían favorecidas con la nueva etapa de flexibilización, un grupo de vecinos aguarayenses convocó a una marcha para hoy martes 9, a las 10.

El objetivo de los vecinos es pedir a las autoridades locales, tanto municipales como sanitarias, que transparenten la información acerca de los supuestos casos de coronavirus en un matrimonio al que luego se le permitió viajar a Neuquén, y al llegar a esa provincia los hisopados le dieron negativo. En el pueblo hay una suerte de conciencia colectiva de que toda la información fue “falseada” para cerrar más la cuarentena e impedir que se reúna el Concejo para formar la comisión de Juicio Político. Por otro lado, hay alivio en la comunidad de Aguaray ya que no se detectaron nuevos casos positivos, ni siquiera los contactos estrechos de la pareja que viajó hacia el sur.