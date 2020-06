Temor de los docentes por el llamado a inscribirse

La Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados de la Plaza emitió un comunicado para reclamar por la "prórroga" de las inscripciones para los cargos docentes para el año que viene y de los pedidos de traslados.

"Queremos dejar constancia que se obviaron todas las normativas existentes, ya que es por resolución ministerial que se establece el calendario escolar y así se determinaron las fechas de inscripciones, período de tachas, que hoy son pasadas por alto", dijeron en un comunicado reciente.

Lo que destacaron desde los autoconvocados es que si bien atravesamos una cuarentena por una pandemia, todos los plazos del calendario académico se están cumpliendo. Esto es: hay clases, pero virtuales, o como las vacaciones de invierno en donde se respetaran las fechas. No pasa lo mismo con los tiempos burocráticos para los docentes, dijeron. Todos los años los docentes tienen la apertura de inscripciones para los cargos del año que viene en junio y hasta ahora nada de eso se comunicó salvo por una "prórroga" que dicen que les dijeron en el Ministerio de Educación.

"Primero hablaron de la suspención y nosotros (la Asamblea) pusimos el grito en el cielo y es por eso que luego dieron a conocer en los medios la comunicación de una prórroga de inscripciones. Pero esto no es un solución y pensamos que definitivamente la están suspendiendo porque no tienen en cuenta los tiempos", dijo la delegada por Capital Silvia Di Piazza.

En junio los docentes llevaban todos sus "cartones" con títulos y capacitaciones realizadas para poder conseguir horas para enseñar el año siguiente. En noviembre se realizaba el tradicional "período de tachas" con las correcciones de las solicitudes y las designaciones estaban para febrero. Esto dejaba el escenario listo para arrancar el período lectivo en marzo. Y lo que calculan los delegados y las bases de la Asamblea es que no habrán nuevas designaciones y eso es muy grave.

Sus denuncias le apuntan concretamente a la "Junta de Calificaciones con miembros totalmente ausentes, la Secretaría de Gestión Educativa, a las distintas Direcciones de Nivel y a los diferentes gremios obsecuentes", dice el parte de prensa.

Las estimaciones de los autoconvocados es que el Ministerio llame a las inscripciones para septiembre y que las "tachas" sean en febrero, por lo que todo queda en la incertidumbre total para el ciclo lectivo 2021. "No dan los tiempos porque así se nombrará recién en abril. Y lo que debemos defender desde la docencia salteña es que no se use a una pandemia para dejar de lado completamente el estatuto", dijo.

En medio de estas fechas que se van corriendo "para más adelante" ya comenzaron a pensar en los pedidos de traslados de aquellos docentes que quieren cambiar de escuela y que siempre se realizan en agosto; pero que ahora nadie sabe cuándo serán. "El traslado es un derecho de los trabajadores de la educación y no queremos que se vulnere", dijo la delegada.