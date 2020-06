Gerardo Morales lejos de cerrar la grieta redobla la apuesta

Después de un trabajo conjunto para preservar las salud de salteños y jujeños desde que inició la cuarentena por la pandemia de coronavirus, se dibujó una grieta entre ambas provincias que parece profundizarse a medida que transcurren las horas.

La polémica la disparó Gerardo Morales al hacer pública una carta en la que le pide a su par salteño, Gustavo Sáenz, que se disculpe con los jujeños por haberse expresado sobre el caso del camionero de Fraile Pintado, que dio positivo a los primeros análisis de Covid 19, y que conllevó el contagio de un trabajador oranense.



Sáenz no tardó en hacerle saber, también a a través de las redes sociales, que temas como esos podrían charlase tranquilamente por teléfono y no hacer público cualquier tipo de desentendimiento.

Pero lejos de apaciguar las aguas, el gobernador jujeño redobló la apuesta y se manifestó esta mañana por twitter: “Querido Gustavo, admito que tenés razón. Quedo atento al teléfono cuando tengas una crítica a Jujuy. Ah, no te olvides de disculparte con Jujuy. A veces una disculpa es una caricia al alma y no cuesta nada !!.