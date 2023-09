Bordi salió en defensa del trabajo de la Federación Salteña de Básquet

Luego de conocerse que la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) decidió que la Federación Salteña de Básquet (FSB) no integre el padrón de afiliadas para la asamblea que se realizará el próximo 12 de octubre, Gustavo Bordi, presidente de la entidad local, se refirió al tema y destacó que se trabajó para cumplir con todo lo requerido, pero que hubo trabas en el camino y apuntó contra Fernando Palópoli.

La CAB le solicitó a todas sus afiliadas que cumplan con la reformas de los estatutos y la renovación de autoridades (artículos 115 y 24, respectivamente). Nueve federaciones cumplieron con los dos pedidos, cinco regularizaron solo uno y once no pudieron con ninguno, en este último grupo se encuentra la FSB.

"Lo que se publicó en El Tribuno (página 34 del 26 del corriente) no es nada inventado, es todo cierto. Todo esto desencadenó en una falta de apoyo, en falta de respeto a la Confederación de parte de la Asociación de básquet local que presidía Fernando Palópoli. Durante tres años no se ajustó a lo que pedía la CAB que era jugar los campeonatos con el sistema de registración. Demoró tres años en llevarlo a cabo y recién lo hizo cuando le dijeron que si no jugaba con el sistema tampoco lo iba a poder hacer con Salta Basket. De un día para el otro se llevó a cabo esto de jugar con el sistema", expresó Bordi.

El dirigente contó que junto a Luis Lenti se presentaron en la Dirección de Personas Jurídicas para conocer qué pasos debían seguir para la reforma del estatuto y la renovación de autoridades. "Contamos nuestra urgencia porque la CAB ya había reformado su estatuto y nos venía perdonando la vida, y si la CAB nos perdonó la vida hasta ahora y no nos desafilió es por la muy buena relación que yo tengo con ellos", señaló el directivo.

"Luego salió un dictamen que nos pedía la renovación de autoridades y balances desde el 2010. Yo estoy desde el 2018. Hubo muchos presidentes que no presentaron nada. Los que estuvieron desde el 2010 tendrían que salir a dar la cara y decir lo que pasó, porque no presentaron balances, no hay ni un papel", contó Bordi en relación a los balances que se exigen desde el 2010 hasta 2022.

"Yo voy a cumplir con todas las cosas, tengo los balances hechos desde el 2018 y voy a llamar a asamblea. No es que la Federación no quiso hacer las cosas o que Gustavo Bordi no quiso. Se vinieron dando una serie de impedimentos todos puestos por Fernando Palópoli, no hubo otra persona responsable", señaló quien está al frente de la FSB y agregó: "Es la persona que tiró para atrás todo, estos tres años de atraso fueron por culpa de él".

Bordi señaló que el estatuto fue reformado y aprobado "sin objeciones" por las asociaciones de básquet masculino y femenino el 12 de diciembre del 2022, pero Personas Jurídicas no reconoce tal sanción debido a que no se llevó a cabo la renovación de autoridades.

"La Federación, con trabas y con todas las cosas que se hicieron para voltear y destruir, cumplió con la CAB. Lo único que no hemos cumplido es en la elección de autoridades. Participamos en todos los campeonatos e hicimos los prefederales. Llevamos al U13 a Buenos Aires sin una moneda de apoyo de ninguna parte. Hasta en eso se preocupó, en cerrar todas las puertas. La Dirección de Deportes no me prestó el Delmi para jugar el Regional U15, tuve que salir a alquilar un club porque ese club tampoco me lo quería prestar", concluyó Bordi.