Los cambios en la ley de alquileres no solucionan el problema

El 23 de agosto la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la ley de alquileres. El proyecto fue enviado a Senadores para que reciba su sanción definitiva, sin embargo en la Cámara Alta recibió cambios que fueron propuestos por el Frente de Todos.

Es por eso que ahora los diputados deberán decidir si se insiste con la sanción original o si aceptan las modificaciones propuestas por los senadores. En una sesión casi maratónica, el Senado, con 37 votos afirmativos y 29 negativos, logró introducir cambios en la ley para que vuelva a revisarse el proyecto en la cámara de origen.

La normativa que venía de la Cámara Baja proponía disminuir el plazo del contrato a dos años y reducir a cuatro meses la periodicidad del ajuste del precio del alquiler y el punto más importante es que dejaba a cargo de las partes sobre cuál iba a ser el índice que se iba a usar para ajustar el valor del inmueble.

La propuesta de los senadores

En contrapartida, los senadores propusieron que el plazo de los contratos sea de tres años, que el mínimo de actualización del valor sea cada seis meses y que se indexe al coeficiente Casa Propia, desarrollado por Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

En ese sentido, Juan Martín Biella, presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Salta, expresó a El Tribuno que esta ley tiene "una de cal y una de arena". Remarcó que está en desacuerdo con las modificaciones introducidas por los senadores nacionales, sobre todo en los artículos que hacen referencia a la actualización y duración del contrato. "No me parecen prudentes", agregó.

"La actualización me parece que es una pérdida de tiempo porque actualizar cada seis meses no soluciona el problema con el esquema hiperinflacionario que hay, o sea, no le están dando una solución al inquilino. Hoy con el 145% de inflación proyectada, hacer una actualización semestral no soluciona el problema del inquilino por que le sigo trayendo a tiempo cero a la inflación", expresó el empresario local.

Eso quiere decir que cuando el inquilino tenga que renovar su contrato de alquiler va a seguir teniendo renovaciones con un porcentaje muy alto por esta medida.

"Los legisladores no entienden que al mercado inmobiliario no le importa qué norma quieran escribir, el mercado se va a adecuar a la realidad que vive. Y como el propietario no quiere problema, no va a poner su propiedad en alquiler", remarcó.

El propietario va a estar tranquilo

En ese sentido, Juan Biella pidió que las actualizaciones sean de acuerdo a la paritaria salarial de cada inquilino y con eso va a estar seguro que va a poder pagar porque le van a ir aumentando el sueldo. Y el propietario va a estar tranquilo que va a cobrar y que no va a tener conflicto.

"Por ejemplo a los inquilinos que son empleados del Gobierno, dejame que acompañe a su paritaria. ¿Por qué no lo podría hacer? Si yo sé y estoy convencido que ese inquilino cuando le suban el sueldo va a poder seguir pagándome el alquiler sin problema. Se le va a dar una tranquilidad al propietario muy importante dejando que el mercado se equilibre. Dame esa opción", expresó.

Un punto con el que sí está de acuerdo Juan Biella es que se haya incorporado la posibilidad de que los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estén exentos del pago del monotributo.

"En la parte impositiva me parece muy interesante porque si refleja la realidad de que una persona mayor o jubilado que ya se dio de baja y alquila lo que fuera y que no tenga que entrar en el sistema de vuelta, me parece muy positivo. Así que hay una parte impositiva que me parece muy interesante, para un país normal", finalizó.