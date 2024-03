Habló la madre del peluquero homicida

"íRezo y recemos para que mi hijo se entregue lo más pronto posible!", dijo, "muy triste" desde que tomó conocimiento del hecho, Cecilia Guzmán, madre de Abel, el peluquero que el miércoles pasado asesinó de un tiro en la cabeza a su compañero en una peluquería de Recoleta, Buenos Aires. El homicida está prófugo y su madre clama para que se entregue.

"Vi una sola vez el video y no pude más", dice aún consternada la señora en una nota que le dio El Liberal de Santiago del Estero. Con sus palabras, la mujer hace referencia a la grabación donde quedó captada la secuencia del crimen de principio a fin, en la que se lo ve a su hijo dispararle en la cabeza a su compañero, Germán Medina, y escapar. Un hecho por el que está prófugo y es intensamente buscado por la Justicia.

La señora habló desde las inmediaciones de su hogar en Santiago del Estero, de donde es oriunda. Contó cómo se siente tras haberse enterado de la noticia y reveló cuándo fue la última vez que tomó contacto con el sospechoso.

"No lo noté raro o mal"

Con respecto al episodio, Cecilia dijo que vio las imágenes una sola vez y no quiso volver a hacerlo. "No sé qué decir porque estoy muy triste", admitió. Y añadió: "Hablé con él hace dos o tres días. No lo noté raro o mal. Hasta donde sé, trabajaba mucho e iba a casa de un hermano casi solo a dormir. Más se dedicaba a la peluquería".

El asesino es uno de los siete hijos que tuvo la mujer. Uno de ellos falleció. El resto son seis varones y una mujer, algunos de los cuales nacieron en Buenos Aires, cuando Cecilia se mudó en su juventud, y otros en la provincia ubicada en el norte argentino. El peluquero se había quedado en la Capital Federal cuando ella volvió a Santiago. Sin embargo, iba seguido a visitarla.

"Aquí está conmigo el más chico. Abel nació allá, pero todos los años venía a Santiago. Él siempre venía para las fiestas de fin de año", contó desde su hogar localizado cerca de la ruta 211, a pocos kilómetros de Los Quiroga. En el reportaje la madre del peluquero señaló otra vivienda en construcción ubicada a pocos metros. "Aquí estaba construyendo su casa", mostró la mujer, con la angustia en su corazón y esperando por segundos que su hijo decida entregarse.